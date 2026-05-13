Sin ningún tope, se dispara precio de la gasolina Premium

Llega a los 30 pesos

De seguir la tendencia, en los próximos meses podría registrarse desabasto en estados

En algunas estaciones de servicio de varias ciudades del país, como la capital del país, el precio de la gasolina Premium llegó a los 30 pesos en los últimos días, pues es el único combustible que no entra en el acuerdo voluntario con gasolineros para contener aumentos, de acuerdo con datos de la consultora PetroIntelligence y de Profeco.

El precio promedio fue 10.6 por ciento más alto respecto al pasado 27 de febrero, un día antes de que estallara la guerra con Irán, cuando promediaba 25.86 pesos.

Además, datos de la Comisión Nacional de Energía registran que en diciembre del 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el precio promedio de la Premium en la Ciudad de México era de 19.75 pesos.

Así, la gasolina roja es 44.9 por ciento más cara que cuando inició la llamada 4T, aumento agravado por la guerra en Medio Oriente.

Conforme se desarrolló el conflicto bélico, disparó los precios del petróleo y, con ello, las gasolinas.

Alejandro Montufar Helú, director de PetroIntelligence, atribuyó la situación a la falta de una política oficial adicional de contención y advirtió que de seguir la tendencia en los próximos meses podría registrarse desabasto en algunas regiones del país.

“Las diferencias de precios que estamos observando (actualmente)”, explicó Montufar, “obedecen a que en la gasolina Premium no hay una contención de precios adicional a los estímulos fiscales que están activos, que son de 1.50 pesos por litro.

“Y la política de contención de precios que aplica el gobierno federal llega a través de los precios al mayoreo de Pemex, que (la semana pasada) eran de 27.02 pesos por litro”, agregó, “lo que pone en desventaja competitiva a las estaciones de servicio que adquieren el combustible de importadores privados».

Señaló que las estaciones de servicio que compran el combustible a importadores privados, y no a Pemex, lo adquieren en 33 pesos por litro.

Dijo que algunos por contrato están obligados a adquirirlo en 100 por ciento de esa fuente de proveeduría, mientras otros que pueden optar por comprar una parte a Pemex, lo están haciendo.

“Estamos ahora”, advirtió Montufar, “en un escenario muy estresado para todos: los que compran gasolina de importadores privados, casi no venden porque sus precios al público son muy altos; Pemex sufriendo porque tiene mayor venta de la planeada, lo que empieza a alentar el suministro, y las estaciones de servicio sufriendo más estrés en sus márgenes porque tienen que minimizar su ganancia.

“Si persiste esta situación hasta octubre, como prevén algunos analistas, habrá muchos problemas estructurales.

“Por ejemplo”, añadió, “con esa ralentización en el suministro de Pemex derivada de mayor demanda que le generará mayor estrés logístico, lo que, por supuesto, implicaría que vamos a ver desabasto de gasolina Premium en algunas regiones”.

Más cara 33% que en Texas

A pesar de que el precio de la Premium en Texas, de donde México importa la mayoría de sus combustibles, se ha disparado desde el inicio de la guerra en Irán, en la Ciudad de México y el resto del País la gasolina roja se vende al menos 33 por ciento más cara que en territorio texano.

En recorridos por gasolineras de McAllen, Laredo y Brownsville, tres ciudades del sur texano muy visitadas por mexicanos, se detectó que la Premium se vende en alrededor de 5 dólares el galón, es decir, unos 22.5 pesos el litro. En contraste, en la CDMX la Premium ronda los 30 pesos por litro.

Elevan subsidios

México incrementó considerablemente el subsidio a la gasolina Premium, un combustible utilizado principalmente por vehículos de alta gama y deportivos, mientras los Gobiernos de Estados Unidos e Irán negocian el fin de la guerra, pero intercambian disparos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó el subsidio a la gasolina premium, conocido oficialmente como estímulo fiscal, de 26% a 40%, equivalente a 2,28 pesos por litro para el periodo del 9 al 15 de mayo, de acuerdo con la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El subsidio se aplica al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, que cobra la autoridad fiscal por cada litro de combustible que se comercializa en el país.

La dependencia también elevó el subsidio a la gasolina regular y al diésel, ubicados en 49 y 63% respectivamente, mientras el Gobierno y empresarios han acordado mantener un precio máximo de 24 y 27 pesos por litro en las gasolineras del país.

Se ha reportado el rechazo del sector gasolinero al acuerdo del diésel porque la propuesta gubernamental afecta directamente los costos operativos y provoca pérdidas netas.

El Gobierno federal ha activado una política de subsidios con el objetivo de evitar que la inflación se descontrole y golpee los bolsillos de los mexicanos por la crisis de precios en energéticos.

El subsidio a la gasolina Premium es considerado como regresivo porque beneficia a los deciles más altos de la población.