Ssa emite aviso epidemiológico por hantavirus para fortalecer detección

Con el Mundial en puerta

La movilidad internacional, factor de riesgo adicional que demanda reforzar la vigilancia

Tras el brote de hantavirus en el crucero Hondius, que salió de Argentina, con un saldo de tres fallecidos y 11 casos positivos asociados a los contagios en el barco, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió un aviso epidemiológico a todas las unidades de salud para fortalecer la detección oportuna de algún posible caso.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera bajo el riesgo de propagación de este virus, las autoridades reconocen que la movilidad internacional, que aumentará en el marco del Mundial de Futbol 2026, constituye un factor de riesgo adicional que demanda reforzar la vigilancia epidemiológica.

“Se recomienda fortalecer la detección oportuna mediante la Identificación de pacientes con: Síndrome respiratorio agudo grave; antecedente epidemiológico compatible y exposición internacional relevante”, refiere el aviso del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave).

“La movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha”, señaló la dependencia federal.

Como parte de las recomendaciones al personal de salud, el Conave insta a un lavado de manos correcto conforme a lo dicta la OMS, utilizar guantes, bata, cubrebocas N95 o KN95, y protección ocular.

En este contexto, aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Confirman tres nuevos casos de hantavirus en los pasajeros que viajaban en el crucero afectado

Un ciudadano estadounidense, una francesa y un español que regresaron a sus países después de abandonar el crucero afectado por un brote mortal de hantavirus han dado positivo para la infección, según las autoridades.

Sin embargo, no hay «ningún indicio que apunte a que vaya a haber un brote mayor», señaló el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Madrid.

El funcionario no descartó, no obstante, que otros pasajeros del MV Hondius puedan dar positivo en los próximos días debido al largo periodo de incubación que tiene el virus y recalcó que «nuestro trabajo no ha terminado» para contener el brote procedente del crucero.

Todos los pasajeros del MV Hondius fueron ya desembarcados en la isla española de Tenerife, de donde el crucero zarpó el lunes rumbo al puerto holandés de Rotterdam con las tripulación a bordo.

Uno de los dos ciudadanos estadounidenses a bordo del vuelo de repatriación también había manifestado síntomas leves, informó el Departamento de Salud de Estados Unidos, añadiendo que ambos pasajeros habían viajado de regreso en «unidades de biocontención por una abundancia de cautela».

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, señaló que una mujer estaba en cuarentena y que su salud estaba deteriorándose, con 22 casos de contacto rastreados.

A su vez, este martes el ministerio de Sanidad de España confirmó el hallazgo de un caso entre los 14 españoles que estaban en la embarcación.

OMS advierte posible aparición de más casos de hantavirus

La OMS alertó sobre la posibilidad de que en los próximos días o semanas se detecten más contagios de hantavirus relacionados con el brote registrado en el crucero polar MV Hondius. El organismo internacional explicó que la enfermedad puede tardar varias semanas en manifestarse, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Desde Ginebra, el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain, señaló que el monitoreo continúa debido a que algunas personas expuestas todavía podrían desarrollar síntomas.

La principal preocupación de los especialistas es que el hantavirus puede tardar hasta seis semanas en provocar síntomas. De acuerdo con la OMS, el promedio de incubación suele ser de aproximadamente tres semanas desde el momento del contagio hasta la aparición de las primeras señales de enfermedad.

Debido a esta situación, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre las personas que estuvieron a bordo del crucero. Un total de 94 pasajeros desembarcaron entre el domingo y este lunes en Tenerife, donde iniciaron un periodo de observación médica de 42 días como medida preventiva.

Mientras parte de la tripulación fue evacuada, 28 trabajadores permanecerán en la embarcación para acompañar al capitán durante la ruta del barco hacia Rotterdam, Países Bajos. La OMS también recomendó aislamiento preventivo para quienes regresen a sus países tras haber estado en contacto con posibles casos.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

De acuerdo con las autoridades , en una fase inicial el hantavirus provoca fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mareo, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal.

Sin embargo, entre cuatro y 10 días después se comienza con tos, dificultad respiratoria, opresión torácica e insuficiencia respiratoria.

La OMS explicó que las personas infectadas suelen ser más contagiosas poco antes de presentar síntomas o justo al inicio de estos, lo que dificulta identificar rápidamente el riesgo de transmisión. Además, el estado de salud puede empeorar de manera acelerada después de las primeras manifestaciones clínicas.