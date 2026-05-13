Es falso que agentes de la CIA operen en México, asegura Claudia Sheinbaum

Acusa campaña coordinada contra su gobierno

La Presidenta acusó de sensacionalista la publicación de CNN sobre el caso de un abatimiento de 2 narcos

Es falso que agentes de la CIA operen en México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la cadena CNN publicara que la explosión a finales de marzo de una camioneta que salió del AIFA en la que fallecieron dos narcos fue un “asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la CIA”.

En su mañanera de ayer miércoles, desde Palacio Nacional, la mandataria acusó de sensacionalista la publicación y resaltó que el Secretario Omar García Harfuch y la vocera de la CIA, Liz Lyons, también salieron a desmentir la nota.

Denunció una campaña coordinada contra el gobierno mexicano por parte de medios de comunicación y funcionarios estadounidenses y sectores de la derecha internacional.

CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica ayer una nota sensacionalista, cuyo objetivo ¿cuál es? Decir que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional inclusive para eliminar una persona, imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño.

«Hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falsa la nota. El primero que salió fue Omar García Harfuch a decir que es absolutamente falso, es falso que operen agentes de la CIA en territorio, hay permisos para agencia de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Ley de Seguridad Nacional y sus permisos están perfectamente definidos para que puedan trabajar, y trabajan principalmente vinculadas con la Embajada de Estados Unidos en México y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, expresó.

La mandatario sostuvo que la intención de la nota era para señalar que ella mentía y que agentes de la CIA sí operan en México, y reiteró que las actividades de agencias estadounidenses están reguladas en un marco normativo de la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución.

“Imagínense el tamaño de la mentira que la CIA tiene que salir a desmentir. El objetivo decía es ‘la Presidenta no está diciendo la verdad, sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional’. Falso. Solamente son los que están acreditados del Gobierno de Estados para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que quieren es como si la Presidenta estuviera diciendo algo o como poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley”, dijo.

“CNN, ¿qué interés tiene CNN, cuál es el interés?. Yo ayer dije y lo he estado diciendo que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, le están apostando a eso para dañar al Gobierno de México y al pueblo de México, sí hay grupos que buscan eso, aquí ya los conocemos, son todos los conservadores, todos los comentócratas, que todos los días dicen que estamos en una situación de crisis que le apuestan a una mala relación para una intervención de Estados Unidos en México. Todos esos grupos existen, lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa ni en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía y estemos pendientes de la información certera”, agregó.

“Solicitudes de extradición deben resolverse en el marco del respeto y las leyes”

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que las solicitudes de extradición y cooperación judicial entre México y Estados Unidos deben resolverse “en el marco del respeto y de las leyes” de ambos países, al tiempo que rechazó que exista un conflicto bilateral por casos pendientes, como el de la solicitud de captura con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y ex funcionarios estatales, además de un senador.

Sheinbaum Pardo señaló que México también enfrenta negativas o retrasos de autoridades estadunidenses en distintos procesos judiciales. “Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México y Estados Unidos nos ha dicho: ‘en el marco de nuestras leyes necesitamos pruebas’”, expuso.

Como ejemplo, mencionó solicitudes relacionadas con el caso Ayotzinapa y con empresarios presuntamente vinculados al huachicol fiscal.

“Todavía no tenemos respuesta. Entonces, podemos decir: ‘ah, bueno, pues esto ya es conflicto’. No. Nosotros queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

Añadió que la relación bilateral debe sostenerse “en el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestras leyes, el respeto a nuestra Constitución y la defensa de la integridad de nuestro territorio y la dignidad del pueblo de México. Como iguales, nunca subordinados, nunca bajando la cabeza”.

Cuestionada sobre si durante su administración se investigó en algún momento a Rubén Rocha Moya, respondió: “No, que yo tenga conocimiento”.

La Presidenta defendió la legalidad de la elección de 2021 en Sinaloa, en las que resultó electo Rocha Moya, luego de que se le preguntó sobre denuncias de presuntas presiones del crimen organizado y violencia durante ese proceso electoral. Indicó que tanto las autoridades electorales locales como federales validaron el triunfo del entonces candidato morenista y remarcó que no existieron pruebas suficientes para anular los comicios.

Presentan el prototipo del minivehículo Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el prototipo del minivehículo eléctrico mexicano Olinia, el cual está diseñado para las necesidades de las ciudades y pueblos del país, es accesible para la población y no contamina, cuyos detalles se darán a conocer el próximo 7 de junio y su producción iniciará en 2027.

“Siete países en el mundo son los que más producen vehículos, empezando por China, Estados Unidos, Japón, Corea, India, Alemania y México. Estados Unidos, Alemania, India, China, Corea, Japón tienen marcas propias, México no, México solo arma los vehículos, el objetivo es tener una marca propia. ¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana, un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine y un vehículo que permita ir por cualquier pueblo con calles angostas en nuestro país, está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos, es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna.

“Todo su diseño se basó en preguntas, consultas a mexicanas y mexicanos que se transportan en mototaxis o al chofer de mototaxi, de tal manera que sea accesible tanto para transporte público, es decir un pequeño taxi, puedes subir una silla de ruedas, puede haber paquetes, y sobre todo, está diseñado para México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que en julio se dará a conocer la versión de carga de Olinia. Asimismo, reconoció que se trata del trabajo de un equipo de más de 80 mexicanos y mexicanas entre académicos, académicas, técnicos y técnicas de distintos lugares del país del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de los Centros Públicos de Investigación.