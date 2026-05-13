México impulsa nuevo modelo para certificar procesos de laboratorio clínico

El comité buscará homologar procedimientos de toma, conservación y transporte de muestras biológicas

La iniciativa es impulsada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la UNAM y BD

Entre 60 y 80 por ciento de los errores diagnósticos ocurren durante la toma, manipulación o traslado de muestras biológicas, etapa considerada una de las más sensibles dentro de la medicina de laboratorio. Frente a ese escenario, instituciones académicas, organismos de referencia y representantes de la industria de dispositivos médicos presentaron el pasado 11 de mayo el Comité de Gestión por Competencias en Procesos Operativos del Laboratorio Clínico, iniciativa desarrollada en el marco de SEP-CONOCER para crear estándares técnicos nacionales dirigidos al personal clínico y de laboratorio.

El nuevo organismo trabajará en la homologación de procesos relacionados con venopunción, accesos venosos difíciles en pacientes pediátricos, geriátricos, oncológicos y obesos, pruebas Point Of Care, transporte y conservación de especímenes, además de protocolos vinculados con inteligencia artificial aplicada al entorno clínico.

Entre los principales impulsores destacan el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Universidad Nacional Autónoma de México y BD, empresa especializada en tecnología médica, soluciones diagnósticas y dispositivos para toma de muestras biológicas. La creación del comité ocurre en un contexto donde más del 75 por ciento de las decisiones médicas dependen de resultados de laboratorio, particularmente en procesos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos.

José Antonio Duarte, QFB, maestro en Bioética y Gerente de Asuntos Médicos para América Latina de BD, señaló que uno de los principales retos del sector es reducir la variabilidad de criterios operativos entre instituciones de salud. “La venopunción es el procedimiento invasivo más realizado en el mundo. Estandarizar estos procesos representa un avance importante para fortalecer la seguridad clínica, la trazabilidad y la calidad diagnóstica”, afirmó.

Añadió que el comité permitirá desarrollar referencias técnicas para capacitación, evaluación y certificación del personal involucrado en procesos de laboratorio clínico. Podrán participar en la certificación técnicos laboratoristas, químicos clínicos, QBP, QFB, biólogos, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud involucrados en la toma de muestras biológicas. Será necesario contar con cédula profesional y experiencia demostrable en laboratorio clínico.

“En BD impulsamos el mundo de la salud a través de procesos más seguros, estandarizados y centrados en el cuidado de los pacientes. Participar en este comité representa una oportunidad para fortalecer la calidad de la atención clínica desde una etapa crítica como la toma de muestras”, expresó.

El comité sesionará de manera quincenal y prevé presentar sus dos primeros estándares técnicos en septiembre. Las certificaciones estarán dirigidas a técnicos laboratoristas, químicos clínicos, QFB, QBP, médicos, enfermeras y otros profesionales relacionados con la toma de muestras biológicas.