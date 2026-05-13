Acusación contra Rocha Moya “es sólo el inicio», advierte DEA

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– Señala que funcionarios vinculados con cárteles comparten responsabilidad por las muertes relacionadas con drogas

El Jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) Terrance Cole, advirtió que la acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, con licencia, Rubén Rocha Moya, “es sólo el comienzo” de las acciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga.

Durante una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, el titular de la dependencia federal, afirmó que autoridades mexicanas y narcotraficantes “han estado involucrados durante años”, por lo que son “igual de responsables” de las defunciones provocadas por el tráfico de drogas hacia el país norteamericano.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera […] Y le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, respondió al ser cuestionado por el senador republicano John Kennedy respecto a la acusación presentada el pasado 29 de abril contra diez funcionarios y ex funcionarios mexicanos que presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa.

A la par, destacó que Washington ha comenzado a actuar contra esas redes de colaboración: «Tenemos un presidente que apoya plenamente a Estados Unidos, que pone a los estadounidenses primero», afirmó.

“Tras una carrera como agente especial, y tras haber tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, Afganistán y en México, no me cabe duda de que los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”.

El director de la DEA también recordó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos. El funcionario estadounidense acusó que los altos funcionarios de México han estado “en la cama” con narcotraficantes.

Cole testificó ante el subcomité de Apropiaciones del Senado acerca del presupuesto que el gobierno del presidente Donald Trump solicita para 2027. Ahí, repitió que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser causantes de la crisis por drogas que se vive en Estados Unidos. Afirmó que operan como “empresas globales que usan las cadenas de suministro y la tecnología para envenenar nuestras comunidades”.

La acusación contra Rocha Moya por tráfico de drogas ligado a Los Chapitos, que la administración mexicana exige probar, elevó el tono a la presión.

Pete Hegseth pide actuar “para no intervenir”

Horas antes, en la Cámara de Representantes, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, pidió al gobierno de México reforzar las acciones contra los cárteles del narcotráfico para evitar una eventual intervención de Washington.

Durante una audiencia en el Capitolio, Hegseth reconoció que existe colaboración positiva con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), sin embargo, sostuvo que el país debe “hacer más” en el combate a los grupos delictivos.

“En México hemos tenido una colaboración sin precedentes, y lo agradecemos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, declaró el funcionario.

A la par, insistió en que la expectativa de Estados Unidos es que las autoridades mexicanas “den un paso adelante” frente a los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”, advirtió Hegseth en la comparecencia ante la Subcomisión de Defensa de la Comisión de Asignaciones de esa cámara.

Estas declaraciones ocurrieron luego de que la administración Trump colocara a México y Colombia como objetivos prioritarios dentro de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, documento que exige resultados “medibles” contra el narcotráfico, particularmente en el combate al fentanilo y a los grupos criminales.

Las amenazas y presiones hacia el gobierno mexicano no cesan desde hace algunas semanas. Trump mismo exigió a México que “haga su trabajo” contra el narcotráfico, “o nosotros lo haremos”. El mandatario no ha descartado, desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en suelo mexicano para enfrentar a los cárteles, algo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de tajo, subrayando que ello sería violatorio de la soberanía mexicana.