Honran la trayectoria de Morris Gilbert

En el Claustro de Sor Juana

Celebró sus 51 años de trayectoria profesional, consolidándolo como el productor teatral más prolífico

Por: Asael Grande

El emblemático Auditorio Divino Narciso del Claustro de Sor Juana se convirtió en el epicentro de las artes escénicas para rendir un histórico homenaje a Morris Gilbert. El evento celebró sus 51 años de trayectoria profesional, consolidándolo como el productor teatral más prolífico, influyente y longevo del mundo de habla hispana.

Con un legado que incluye 133 producciones, 60 mil representaciones, montajes en cinco países y casi 16 millones de espectadores, Gilbert recibió el reconocimiento de la comunidad artística por profesionalizar e internacionalizar la industria teatral mexicana.

Como parte de este reconocimiento, se realizó en el Auditorio Divino Narciso, el conversatorio, “El Fantasma Detrás del Fantasma: Del proceso a la experiencia en escena” un concepto, conversatorio y campaña documental mediante el cual los protagonistas y creativos de la producción mexicana de El Fantasma de la Ópera (Francisco Escarcega, Productor Ejecutivo; Protagonistas: Lina de la Peña, Christine; Edward Salles, El Fantasma) desvelaron los secretos técnicos, artísticos y humanos detrás del escenario.

Durante el reconocimiento a la trayectoria de Morris Gilbert quien arrancó oficialmente su trayectoria con Los hijos de Kennedy (en la práctica inició antes con Un proyecto para vivir) y que se ha prolongado hasta la actualidad, en la que siete montajes en cartelera tienen su sello de calidad, entre ellas El fantasma de la ópera, compartió: “hice El fantasma de la Ópera hace veintisiete años, era absolutamente brillante, todo el trabajo lo hemos hecho en equipo, y más en el teatro, ha habido muchísimas fuentes de trabajo para la gente de teatro, en este país pasar por varios sexenios, hemos pasado por todos los presidentes, por todos los partidos, por todas las situaciones inimaginables en México, porque es medio siglo de producir teatro, y aquí estamos, yo siempre he dicho que, yo no escojo las obras, las obras me escogen a mí, en la oficina tenemos una serie de obras grandes, medianas, chiquitas, y las vamos avanzando como un milímetro diario cada una, avanza, y de repente alguna obra toma la delantera, mágicamente, como ha pasado con El Fantasma de la Ópera”.

Por su parte, y en entrevista exclusiva para con esta casa editorial, la actriz Lolita Cortés, quien entregó un reconocimiento a Morris Gilbert, dijo que “para quienes nos dedicamos al teatro, que hemos sido parte, no sólo de su proceso, sino de todo lo que Morris Gilbert ha logrado dentro del teatro, de tan diversas cosas que ha puesto en el escenario, así que es un día muy dichoso para todos nosotros, y por eso estamos aquí celebrando”.

Morris Gilbert encabezó el conversatorio ¨El fantasma detrás de El fantasma de la ópera”, en un magno escenario, el auditorio Divino Narciso, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución universitaria que se congratuló en colaborar con Mejor Teatro para recibir este encuentro donde se descubrió cómo una gran obra cobra vida más allá del escenario: desde la producción y las decisiones creativas hasta la experiencia de encarnar personajes emblemáticos.

Fue una oportunidad para estudiantes de las licenciaturas en Producción de Espectáculos y Escritura Creativa del Claustro, así como de egresados de esas carreras, para entender cómo se construyen historias que no solo se cuentan, sino que se viven.

Como parte del evento, el rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Dr. Rafael Tovar y López Portillo, entregó, junto a la actriz Lolita Cortés, un reconocimiento a Morris Gilbert, por sus más de 50 años de brillante trayectoria.

Acompañaron en el homenaje a Morris Gilbert, personalidades del mundo del teatro como Lola Cortés, Tiaré Scanda, Lina de la Peña, Edward Salles, Dari Romo, ⁠Enrique Arreola, Ana Cecilia Anzaldúa, Cecilia Arias, Sandra Quiroz, ⁠Efraín Berry, Pau de la Fuente, Emilio Martínez, Andrés Pichardo, Felipe Álvarez, Tomás Castellanos, Robert Coronel, Crisanta Gómez, Irma Flores, Rania Navarro, Melina D’Angelo, Jorge Escandón, ⁠Diego Llamazares, ⁠Rebeca Manríquez, ⁠Juan Cristóbal Castillo y Édgar Ibarra.