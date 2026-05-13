Nacho Tahhan vuelve a escena con la obra “Siete veces adiós”

Este 15 de Mayo en el Teatro Ramiro Jiménez

Reivindica al teatro como un espacio vivo frente a la saturación mediática

Por Arturo Arellano

Actor, músico, productor y psicólogo argentino radicado en México, Nacho Tahhan regresa a la temporada de Siete veces adiós a partir del 15 de mayo. En entrevista, habla sobre la vigencia del teatro, su trabajo en el Gimnasio de Actores y los proyectos audiovisuales que prepara “El teatro va a seguir existiendo porque es un espacio donde los seres humanos encuentran la posibilidad de experimentar una expansión de lo que les toca vivir”, afirma.

Nacho Tahhan sabe que hablar de Siete veces adiós sin arruinar la experiencia del público no es sencillo, pero resume el corazón de la obra en una idea clara: una pareja intenta seguir adelante en medio de sus fracturas, y cada espectador encuentra su propia lectura. El actor destaca que, más allá de cualquier interpretación, la puesta logra atrapar al público desde que comienza la función.

El regreso de Tahhan al montaje está programado a partir del 15 de mayo de 2026 en el Teatro Ramiro Jiménez, en Coyoacán, con funciones de viernes a domingo. La obra se ha mantenido como una de las propuestas más vistas del circuito reciente, con una conexión sostenida con el público.

Teatro contra el encierro de las pantallas

Para Tahhan, el teatro conserva una potencia única en una época atravesada por dispositivos, sobreexposición mediática y formas de subjetividad cada vez más encapsuladas. Desde su mirada, la escena sigue siendo un lugar donde el cuerpo, la presencia y la acción compartida abren una experiencia que no puede reducirse a la lógica de la pantalla.

Más que entretenimiento, lo concibe como una herramienta y también como un espejo. En ese espacio, dice, los seres humanos pueden ensanchar los límites de la vida cotidiana y activar una presencia distinta, más amplia y más consciente.

Además de su trabajo en escena, Tahhan se desempeña como codirector y coordinador del Gimnasio de Actores en la Facultad de Cine de la Ciudad de México. Ahí impulsa un formato que, más que escuela tradicional, busca ser un espacio de entrenamiento, pensamiento escénico e intercambio entre colegas con experiencia previa.

Según explica, el proyecto atraviesa una etapa de ajuste y renovación, pero mantiene su vocación central: reunir a intérpretes que tengan algo que compartir y que busquen poner en tensión su práctica. De ese semillero también han surgido ideas y proyectos escénicos que eventualmente toman forma propia.

Una carrera abierta a todos los formatos

Tahhan afirma que le interesa la actuación “en todo su esplendor” y por eso ha transitado teatro, cine y televisión, aunque reconoce que todavía hay terrenos por explorar, como la performance o la participación en telenovelas. También señala su interés por la docencia, una dimensión que hoy ya se cruza con su trabajo de formación actoral.

En paralelo a Siete veces adiós, adelanta que vienen nuevos proyectos como actor y productor, entre ellos dos series, una película y posibles reposiciones teatrales. Su trayectoria reciente también incluye participaciones en televisión y cine, además de su trabajo como cofundador de Abrelatas Films.

Perfil multifacético

Originario de Santiago del Estero, Argentina, Nacho Tahhan ha construido una trayectoria que enlaza actuación, música, producción y psicología. Está radicado en México y es reconocido por su trabajo en teatro, cine y televisión, además de su labor como productor y formador.

Su regreso a Siete veces adiós confirma un momento activo de su carrera, en el que combina escenario, creación audiovisual y entrenamiento actoral. En esa ruta, Tahhan sostiene una idea de fondo: el teatro no sólo permanece, sino que sigue ofreciendo una experiencia humana irremplazable.