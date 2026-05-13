El Renacer de Luna festeja cumpleaños de Marisol del Olmo

Agradeció a sus compañeros

El productor Roy Rojas, acompañado por los actores Matías Novoa, Jorge Luis Pila, Marlene Favela, Mar Sordo, Lalo Zucchi, Graco Sendel, Jorge Gallegos y Juan Pablo Velasco sorprendieron a la actriz con un pastel y las tradicionales Mañanitas.

Marisol agradeció a sus compañeros el afectuoso gesto y señaló que se siente afortunada por tener salud y participar en este proyecto que representa el primer protagónico en su carrera. “Todo llega en el tiempo perfecto y con la gente perfecta”, comentó.

En El Renacer de Luna Marisol interpreta a Maya Mistral, madre de dos hijos, atrapada en un matrimonio de control y agresión con Pancho Cadena (Flavio Medina). Aunque aparenta fragilidad, en su interior habita una mujer fuerte que despierta al conocer a Sebastián Castillejos (Matías Novoa), quien le devuelve la fe en el amor.

El Renacer de Luna, producción de Roy Rojas, estrenará el próximo 22 de junio por las estrellas, a las 18:30 horas.

La producción celebró el cumpleaños de quién interpreta a Maya en este nuevo melodrama quien señaló que se siente afortunada por tener salud y participar en este proyecto.