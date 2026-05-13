Tecnologías deben construirse desde un enfoque humano: rectora Paty Zarza

La UAEMéx realizó los Encuentros de Ciencia Abierta: Fortaleciendo la Tecnología, la Innovación y la Inteligencia Artificial

Tianguistenco, Méx.- Con el objetivo de abrir espacios de reflexión sobre el desarrollo de tecnologías más humanas y con mayor impacto social, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó los Encuentros de Ciencia Abierta: Fortaleciendo la Tecnología, la Innovación y la Inteligencia Artificial.

En el evento, que se realizó en el Centro Universitario UAEM Tianguistenco, participaron la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y el titular de la Agencia Digital del Estado de México, Luis Fernando Bravo Navarro, además de la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, y la directora de Investigación, Linda Guiliana Bautista Gómez.

Durante su intervención, la rectora Zarza Delgado destacó que las transformaciones globales han redefinido la manera de vivir, aprender y relacionarse, lo que ha permitido a la UAEMéx consolidarse como una institución a la vanguardia en la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación al servicio de la sociedad. Señaló que la universidad trabaja en la búsqueda de soluciones reales, oportunidades compartidas y bienestar colectivo.

Explicó que la institución opera bajo un nuevo Modelo de Ciencia con profunda incidencia social, cercano a las necesidades de las y los mexiquenses, en el que la ciencia se concibe como un bien público y una herramienta de transformación comunitaria.

Asimismo, subrayó que la UAEMéx forma profesionistas con pensamiento crítico y sensibilidad social, fortalece redes de colaboración con instituciones como la Agencia Digital del Estado de México, impulsa programas educativos orientados a problemáticas actuales y desarrolla investigación de alto impacto, lo que contribuye a cerrar brechas en la construcción de conocimiento y tecnología.

Por su parte, Luis Fernando Bravo Navarro afirmó que el desarrollo de nuevas tecnologías implica reconocer la manera en que el conocimiento se genera y se pone al servicio de la sociedad. Indicó que el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impulsa una transformación digital basada en la cercanía, la transparencia y el humanismo, donde la inteligencia artificial debe desarrollarse con responsabilidad.

En este sentido, destacó que la UAEMéx es un espacio estratégico para la formación de talento, la producción de conocimiento aplicado y el acompañamiento crítico de los procesos de innovación pública, fortaleciendo la retribución social mediante el diálogo académico y la colaboración interinstitucional.

Al dictar la conferencia “La ciencia abierta en la Tecnología, la Innovación y la Inteligencia Artificial desde la UAEMéx”, Arianna Becerril García señaló que la inteligencia artificial está transformando la ciencia abierta al permitir el análisis de grandes volúmenes de datos y acelerar los descubrimientos científicos. No obstante, advirtió que también enfrenta desafíos importantes, como sesgos de datos, lingüísticos, económicos, culturales y científicos, además de problemas relacionados con el reconocimiento facial.

Explicó que gran parte de las herramientas digitales fueron desarrolladas en países como Estados Unidos, China y diversas naciones europeas, lo que ha generado una orientación predominante hacia visiones occidentales del conocimiento, dejando de lado experiencias y saberes de otros contextos. Esta situación, dijo, puede perpetuar desigualdades, estereotipos y prácticas de discriminación.

Ante este panorama, destacó la necesidad de construir una inteligencia artificial diversa y justa, con la participación activa del sur global en el diseño de estas tecnologías. En ese marco, señaló que el nuevo Modelo de Ciencia Abierta para la Transformación Social de la UAEMéx apuesta por hacer accesible el conocimiento generado por su comunidad académica, bajo el principio de que la ciencia es un bien público al servicio de la sociedad.