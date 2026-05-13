Inauguran Clínica de Heridas para fortalecer atención especializada y preventiva en salud

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Enfermería, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refrendó que la salud es un derecho que debe garantizarse y, como parte de su compromiso social, inauguró el nuevo servicio de Clínica de Heridas en la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS). Este espacio especializado fortalecerá la atención integral, preventiva y multidisciplinaria para la comunidad universitaria y la población mexiquense.

Durante la inauguración, autoridades universitarias realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, diseñadas para brindar atención especializada. Asimismo, se entregaron cuatro constancias al personal que concluyó satisfactoriamente el curso de capacitación en manejo de heridas, acción que refuerza la profesionalización del equipo que estará a cargo de este servicio.

En este marco, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, destacó que la nueva Clínica de Heridas consolida la vocación social de la institución y amplía la oferta de atención especializada accesible para estudiantes, personal universitario, personas egresadas y público en general.

En el evento, al que asistieron las secretarias de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, y de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, subrayó que este servicio no se limitará a la curación de lesiones, sino que también impulsará acciones de prevención, orientación y acompañamiento profesional, mediante un trabajo interdisciplinario que integra áreas como enfermería, medicina, nutrición y trabajo social.

Por su parte, la coordinadora de la CMS, Gloria Ángeles Ávila, explicó que este nuevo espacio responde a una problemática creciente de salud pública relacionada con heridas crónicas y de difícil cicatrización, particularmente aquellas asociadas a enfermedades como la diabetes mellitus, úlceras por presión y lesiones traumáticas.