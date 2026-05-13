Opositores y oficialistas son hoy políticos de buró, ajenos a las plazas y a las calles

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Ninguna circunstancia los hace acercarse, buscar al pueblo. Ellos, esos del PRI, PAN y MC son buenos para protestar y denunciar en lo barrido, ante una batería de micrófonos y rodeados de cámaras y celulares.

El oficialismo integrado por Morena, PT y Verde Ecologista lo hace igual.

Y si es entre 10 y 2 pm mejor. Para alcanzar espacios preferentes en medios. Primeras planas y mejores horarios en la radio.

Ni unos ni otros salen a la calle… ni a empujones. Menos a plazas y mercados. Esos espacios los partidos del gobierno y sus contrarios se los dejan a los de la Generación Z, a los de la CNTE, a los transportistas o a las protestas de las madres buscadoras, a los vecinos que protestan por falta de agua o seguridad en alguna colonia, o a familiares que andan buscando a alguna joven asesinada al ir a buscar trabajo.

No, los políticos de la oposición y del gobierno son ahora comodones, pero muy entrones, que prefiere buscar apoyos populares vía redes, Facebook, Tik-Tok, Instagram o en medios tradicionales, radio y TV.

Las “mañaneras” han proliferado por todo el país entre gobernadores, alcaldes y uno que otro diputado o senador, luego de que Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con el modelo del creador de la 4T.

Las cúpulas partidarias -casi todas localizadas dentro del Senado y la Cámara de Diputados- aprovechan que son legisladores para presentarse en bloque en sus respectivas cámaras, con sus líderes al frente, o como maestros de ceremonias que reparten presentaciones de los suyos, en las áreas de conferencias de prensa porque saben que ahí están los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, y quienes transmiten en directo con sus celulares a sus portales o a las redes.

No es difícil, pues encontrar frecuentemente en esos espacios a los dirigentes de los partidos al lado de los coordinadores de las bancadas del oficialismo o la oposición para tomar esos foros ante la prensa, y debatir asuntos nacionales. Pero siempre ahí. En las áreas para conferencias de medios, nunca en las calles ni plazas, no vaya a ser que salgan a las calles y nadie de los medios los siga.

El apoyo de masas está ahora para ellos en lo digital.

Algunos incluso se transforman en una especie de influencers políticos y se introducen en áreas de la comunicación y graban sus mensajes para luego subirlos a las plataformas de internet o en espacios de Youtube.

Los hay que de plano conducen sus propias mesas de información, crítica y análisis como Ruben Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, quien hace transmisiones en vivo y en directo con su programa diario “Con peras, manzanas y naranjas” donde es acompañado por el economista Mario Di Constanzo y otros invitados.

O como el senador y líder del PRI y la COPPPAL, Alejandro Alito Moreno, que ya tiene su espacio fijo con Carlos Alazraki en Atypical Te Ve y donde ha finalmente encontrado una gran veta de seguidores al lado de otros políticos como Javier Lozano, Beatriz Pagés y algunos más.

Nada pues que los lleve a la calle. A buscar un acercamiento con ciudadanos en colonias, o en las plazas públicas.

Las conferencias de ayer

En este contexto, y concluido el periodo de sesiones ordinarias, todos aprovechan el marco de la sesión semanal de la Comisión Permanente, que este año se realiza en las instalaciones del Senado, para acercarse a los medios.

Ayer, la agenda de conferencias de prensa en el Senado la abrió el Grupo Parlamentario de Morena a quienes les siguieron sus contrarios del PAN que esta vez estuvieron encabezados por su estridente líder nacional Jorge Romero, a quien acompañaron el coordinador de los senadores y ex candidato presidencial blanquiazul, Ricardo Anaya, y su coordinador en San Lázaro, José Elías Lixa Abimerhi.

Poco después, el espacio de las conferencias de medios lo ocuparon senadores y diputados del PRI y poco después continuaron los del Grupo Parlamentario del PT y concluyeron los de Movimiento Ciudadano.

¿Temas? Lo de la petición de juicio político a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y la solicitud de desaparición de poder en Sinaloa, así como un llamado a analizar a fondo lo que ocurre en el país.

Nada para despeinarse.

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