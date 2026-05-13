Vetados y acusados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Parecía que Morena viviría una jornada tranquila en los comicios para la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y un gran número de alcaldías en 2027, pero las cosas se han complicado.

Lo que parecía sencillo, por la debilidad de la oposición y por el registro de 12 millones de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, cayó en un bache, del que le será difícil salir.

La cercanía de la fecha (22 de junio) en que se abrirá el registro para que el partido defina sus coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en los estados en que habrá relevo de gobernadores, se acerca, mientras que la crisis interna y externa se agranda.

Cuando se confiaba en que la ruta a seguir era tranquila, surgió el desgaste de Luisa María Alcalde, por lo que se procedió a su relevo. Se presentó la rebeldía de sus aliados del Verde y del PT, surgió la exigencia del gobierno estadounidense para la extradición de un gobernador, un senador y el alcalde de una capital, más otros siete ex funcionarios y funcionarios de Sinaloa.

Todo cayó como una cubetada de agua helada y tomó por sorpresa a un partido y gobierno que desoyó todo tipo de alertas.

Los tomó desprevenidos y todavía no se reponen, por lo que tratan de seguir la advertencia de la nueva presidenta del partido, Ariadna Montiel, de que ningún aspirante vinculado a la corrupción será candidato.

Y es que la primera lista consideraba una gran cantidad de nombres con graves sospechas de sus andanzas que se formaban en la primera fila de aspirantes.

Estos nombres están desapareciendo y no aparecerán en las encuestas.

Los primeros eliminados son el senador Enrique Inzunza y el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, requeridos por las autoridades estadounidenses.

Después vienen la senadora Julieta Ramírez e Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, con fuertes sospechas sobre relaciones peligrosas.

El también senador Raúl Morón, favorito en Michoacán, y su compañero de escaño, Félix Salgado, quien además enfrenta el veto del nepotismo.

Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos, por sospecha sobre sus relaciones personales y los antecedentes familiares.

En Chihuahua, los dos principales aspirantes tienen en sus expedientes argumentos fuertes que los pueden privar de la nominación, tanto la senadora con licencia Andrea Chávez, como el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

En Zacatecas, los senadores Verónica Díaz Robles y Saúl Monreal tienen el impedimento del nepotismo.

La senadora Ana Lilia Rivera enfrenta el veto de la gobernadora Lorena Cuéllar, y en Campeche y Colima, los favoritos Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosi Bayardo son señalados por ínfulas, prepotencia y actos anticipados de campaña.

Está lista seguramente se incrementará en breve.

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Qué ahora sí, mañana se conocerán los avances en la investigación sobre los crímenes de los dos colaboradores cercanos de Clara Brugada. De los que se desconoce el móvil y el autor intelectual, a casi un año de ocurrido.

ramonzurita44@hotmail.com

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