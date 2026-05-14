Banxico lanza 12 monedas del Mundial: futbol, economía y tensiones globales

Celebran la tercera edición en el país

Mientras el torneo perfila un impulso económico temporal, también surgen retos: conflictos políticos que afectan selecciones y el impacto del cambio climático en la competencia

Por Arturo Arellano

Arranca como un rumor que se cuela entre la tribuna: el Mundial ya se siente. No es solo la pelota rodando en 2026, es todo lo que gira alrededor—economía, política, clima, identidad—lo que empieza a vibrar desde ahora. México no solo será sede: será vitrina, mercado, símbolo y, también, campo de tensiones. Porque el futbol, ese lenguaje universal que nos hermana, también exhibe nuestras contradicciones. Y en ese cruce de pasiones y realidades, el país ya juega su primer partido.

El Banco de México (Banxico) puso en circulación una colección de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que no solo celebra el futbol, sino también el papel histórico del país como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Será la tercera vez que México albergue el torneo, un récord que ningún otro país ha alcanzado.

De las 12 piezas, cuatro son monedas bimetálicas de curso legal con valor de 20 pesos, mientras que ocho están elaboradas en metales finos: cuatro de oro (25 pesos) y cuatro de plata (10 pesos), todas acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Las monedas de uso cotidiano destacan por su forma dodecagonal, un diámetro de 30 milímetros y un peso de 12.67 gramos. En el reverso, integran elementos innovadores como una imagen latente con la silueta del país y el microtexto “México triple sede mundialista”.

Pero lo verdaderamente llamativo está en sus diseños: cada pieza es un homenaje visual a las tres ciudades sede—Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—y al patrimonio cultural del país.

En las monedas de metales finos, la narrativa visual se vuelve aún más rica. Aparecen elementos como el ajolote, el Templo Mayor, un jimador jalisciense o la silueta del Cerro de la Silla, mezclando futbol con identidad nacional.

Estas piezas no son solo de colección. Las monedas de 20 pesos ya circulan a través del sistema bancario, mientras que las de oro y plata se venden mediante distribuidores autorizados como la Casa de Moneda y el MIDE.

Un impulso económico… pasajero

Más allá de lo simbólico, el Mundial también representa una oportunidad económica. Analistas de Grupo Financiero Monex estiman que el evento podría generar una derrama de entre 4,186 y 6,073 millones de dólares en México.

El impacto se reflejaría principalmente en turismo, transporte aéreo, hotelería y consumo, especialmente en alimentos y bebidas, uno de los sectores con mayor dinamismo esperado.

Según Monex, el torneo aportaría entre 20 y 30 puntos base al crecimiento del PIB en 2026, particularmente durante el segundo y tercer trimestre del año. Sin embargo, el efecto será limitado.

“El Mundial actuará como un factor de soporte temporal, más que como un catalizador de crecimiento sostenido”, advierten los analistas, quienes proyectan un crecimiento económico de 1.47% para ese año.

El consumo privado será el principal motor del impulso económico, con mejoras en comercio y autoservicios. Aun así, el efecto se diluirá tras el evento, como ha ocurrido históricamente en otras sedes mundialistas.

Irán :El futbol también enfrenta fronteras

Mientras algunos países afinan detalles logísticos, otros enfrentan obstáculos políticos. La selección de Irán, clasificada al Mundial, aún no tiene garantizada su participación debido a problemas con la emisión de visas para ingresar a Estados Unidos.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, reconoció que la situación sigue sin resolverse, a pesar de la cercanía del torneo. La tensión se enmarca en el contexto geopolítico reciente y las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.

Autoridades iraníes han señalado que la FIFA debe intervenir para garantizar la participación del equipo, apelando al principio de que el deporte debe mantenerse separado de la política.

El caso abre una discusión incómoda: ¿puede el futbol realmente aislarse de los conflictos internacionales?

Jugar contra el calor

Si hay un rival invisible en este Mundial, será el clima. Un estudio del World Weather Attribution advierte que aproximadamente el 25% de los partidos—26 de los 104 programados—podrían disputarse en condiciones de calor peligrosas.

El análisis utiliza la métrica WBGT (temperatura de bulbo húmedo y globo), que considera no solo el calor, sino también humedad, radiación solar y viento. En varios encuentros se superarían los 26°C WBGT, umbral considerado riesgoso para la salud.

En cinco partidos, incluso, se podrían rebasar los 28°C WBGT, condiciones que organismos como FIFPRO consideran peligrosas al punto de recomendar la suspensión de encuentros.

El dato más alarmante: el riesgo de condiciones extremas casi se ha duplicado respecto al Mundial de Estados Unidos 1994, en gran parte por el cambio climático.

Ante esto, la FIFA implementará pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos, una medida inédita que también ha generado críticas por su impacto en el ritmo de juego y posibles intereses comerciales.

El Mundial que nos toca jugar

El Mundial 2026 no será solo una fiesta. Será un espejo. México se prepara para recibir al mundo con monedas que cuentan historias, estadios listos y una economía que espera, aunque sea por unos meses, respirar un poco mejor. Pero detrás del espectáculo hay preguntas incómodas.

¿De qué sirve la derrama económica si es efímera? ¿Puede el futbol mantenerse al margen cuando hay selecciones que no saben si podrán competir? ¿Estamos listos para jugar bajo un sol que ya no perdona?

El futbol siempre ha sido emoción, identidad, pertenencia. Pero hoy también es termómetro de algo más grande: cómo vivimos, cómo consumimos y cómo enfrentamos un mundo en transformación.

Quizá por eso este Mundial se siente distinto. No porque cambie el balón, sino porque cambia todo lo demás.

Y aun así, cuando ruede la pelota, vamos a gritar gol como siempre. Porque en medio de todo—crisis, política, calor—el futbol sigue siendo ese instante donde el mundo, aunque sea por un segundo, parece tener sentido.