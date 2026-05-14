René Valerio presenta un disco hecho totalmente “Desde el corazón”

Cantautor, músico y arreglista mexicano

Con canciones que van del amor y el desamor a la guerra, la vida interior y las violencias que enfrentan las mujeres; además, alista su presentación del 22 de mayo en La Maraka.

Por Arturo Arellano

René Valerio asegura que su nueva etapa musical refleja una evolución personal y sonora: ahora compone mejor, usa más instrumentos y busca que el público haga suyas las canciones.

René Valerio no quiere quedarse en una sola emoción ni en una sola forma de hacer música. En entrevista, el actor, músico, cantautor y arreglista contó que su más reciente disco “Desde el crorazón” nace desde un impulso distinto al de sus trabajos anteriores: esta vez escribió las canciones en un lapso de tres semanas a un mes, con temas “demasiado recientes” y atravesados por historias, estados de ánimo y preocupaciones diversas.

El artista, que comenzó su carrera desde niño en el teatro musical y que hoy toca piano, guitarra, bajo y batería, explicó que aunque la base de su propuesta sigue siendo el pop, cada canción pertenece a un universo propio. Esa variedad, dijo, responde a una intención clara: no quedarse arraigado a una sola temática ni a una sola lectura emocional.

Canciones para identificarse

Valerio señaló que en este nuevo material no solo habla de amor o desamor. También aborda asuntos como la guerra, la vida cotidiana, la situación de las mujeres y esos momentos oscuros del alma en los que una persona no sabe con quién está dialogando, si con Dios o consigo misma.

Más que imponer sencillos, su intención ha sido que el público encuentre sus propios favoritos. Puso como ejemplo “Espejo”, una canción con la que, afirmó, logró una conexión directa con la gente, al grado de que los oyentes ya hicieron suyos varios de los temas del disco.

La parte musical también implicó una exigencia mayor. René Valerio contó que él mismo grabó todos los instrumentos, por lo que el proceso fue un reto integral que fue desde la composición hasta la construcción de arreglos, guitarras, bajo y demás capas sonoras.

Esa búsqueda dialoga con su trayectoria previa. De acuerdo con la información del press kit, desde sus primeros discos ha trabajado como arreglista y ejecutante de múltiples instrumentos, y en producciones anteriores ya había incorporado saxofón, violín, cello, trompeta, piano, guitarras, bajo y percusiones.

El bajo, al frente del escenario

El cantante adelantó que el 22 de mayo se presentará en La Maraka junto a La Sonora Santanera, en lo que será la primera vez que lleve en vivo temas de este nuevo disco. A ese concierto llegará con un cambio importante: ahora tocará el bajo en escena como instrumento principal, después de años de conciertos y exploraciones musicales.

También explicó que todo lo que el público escuchará parte de pistas grabadas por él mismo. Para Valerio, esa decisión refuerza el carácter personal del proyecto y marca una etapa en la que se siente más sólido tanto en la ejecución como en la construcción de su sonido.

René Valerio considera que ha mejorado su forma de componer, que hace arreglos más sólidos y que hoy trabaja con una paleta instrumental más amplia. Incluso reveló que volvió al estudio para regrabar temas de discos pasados, con la idea de darles una estructura más fuerte y una factura más madura.

La ambición, dice, es clara: tocar “en todos lados y en todo el mundo”. No se trata de una aspiración improvisada. El press kit refiere que ya ha llevado su música a distintos escenarios, ferias y foros de la República Mexicana, además de presentarse ante miles de personas en el Zócalo durante el Pride 2024 y participar en programas de radio y televisión.

Música con identidad propia

Entre los temas que ya han encontrado eco están “Llevarte hasta el cielo” y “Espejo”, mientras que en su trayectoria reciente también aparecen sencillos como “La reina de la radio”, “Duele amar” y “Mi princesa”, esta última dedicada a su gatita y concebida para fomentar la adopción. Esa línea confirma una constante en su obra: el interés por llevar a sus canciones emociones íntimas, vínculos familiares y mensajes de respeto a todo ser vivo.

Al final, René Valerio lanzó una invitación directa al público: escuchar su música y compartirle opiniones. Para él, esa retroalimentación es parte fundamental de una etapa artística en la que busca moverse, crecer y convertir cada canción en un punto de encuentro con quienes la escuchen.