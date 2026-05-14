México pierde a viajeros internacionales, los que más gastan

La inseguridad golpea al turismo

La llegada de paseantes a Cancún, Los Cabos y Puerto Valllarta disminuyó en el primer trimestre

La llegada de turistas a México por vía aérea, segmento que más gasta y que representa más de 80% de los ingresos, tuvo un descalabro de 7.5% al pasar de 2.4 millones de viajeros, registrados en 2025, a 2.2 millones, según dio a conocer el Inegi.

Datos del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC Anáhuac Cancún) muestran que durante el tercer mes del año, la llegada de viajeros internacionales a los tres principales destinos del país disminuyó.

Durante marzo, el arribo de turistas extranjeros a Cancún mostró un retroceso de 4.1%; en Los Cabos el impacto fue de -7.1% y en Puerto Vallarta, donde se tuvieron múltiples actos vandálicos tras la captura y abatimiento de Nemeseio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, se tuvo una baja de 32.1%. Un mes antes, en febrero, ese destino también perdió 6.2% de pasajeros aéreos.

En el primer trimestre, Estados Unidos, el principal mercado emisor para México, mostró una caída de 6.0% en llegadas por vía aérea, contrariamente el mercado canadiense subió 8.5%.

Menos turistas estadounidenses en 2025

De acuerdo con la información publicada por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO), el turismo emisor estadounidense ha modificado los destinos de sus viajes en los últimos años.

La cifras señalan que los turistas de Estados Unidos están optando por visitar otros destinos turísticos. Los destinos de Europa y Asia tuvieron variaciones anuales positivas superiores a las alcanzadas por nuestro país (5.0% y 12.3% respectivamente) y con ello van ganando terreno en la elección del destino al que deciden visitar los turistas estadounidenses.

Desde luego que el fuerte crecimiento del turismo a los países asiáticos se debe, al menos en parte a que hasta hace no mucho se reabrieron esos destinos y por tanto las bases de comparación son menores y existe también una demanda reprimida por viajar a los mismos. Canadá registró una variación positiva de 2.1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

El mercado mexicano reportó, durante 2025 en los meses de febrero (-0.6%), marzo (-0.8%), mayo (-1.4%) y septiembre (-0.6%) caídas en el número de estadounidenses que viajaron a nuestro país. Por el contrario, los meses con mejor desempeño fueron abril (5.0%), julio (6.0%) y octubre (4.6%).

Por lo que respecta a la participación de mercado en las preferencias de viajes de los turistas estadounidenses, se observa que, durante el año 2025, México tuvo una disminución de -0.5 puntos porcentuales respecto a 2024, alcanzando el 18.5% del mercado emisor por vía aérea de los Estados Unidos. De igual forma Canadá y los destinos del Caribe tuvieron una disminución de -0.1 y -0.6 puntos porcentuales.

Europa y el resto del mundo ganaron ligeramente terreno en las preferencias de viaje de turistas de Estados Unidos al registrar 0.4 y 0.7 puntos porcentuales respectivamente más de participación con respecto a 2024. Cabe destacar que los turistas estadounidenses continúan diversificando los destinos de elección al incrementar la participación de países del resto del mundo, pasando de 27.7% durante 2024 a 28.4% en 2025.

Es evidente la disminución de México en el turismo emisor de los Estados Unidos, pasando de 20% en 2023 a 18.5% en 2025 con una pérdida de mercado de -1.5 puntos porcentuales lo cual indica que más de 1.6 millones de estadounidenses dejaron de visitar México durante 2025.

Los Cabos resiente caída de llegada de turistas estadounidenses

Por su parte, Mauricio Salicrup, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en Los Cabos, advirtió que en el primer trimestre del año el destino perdió el 49% de los turistas provenientes de Estados Unidos.

“Durante los primeros tres meses el mercado de Estados Unidos tuvo una disminución del 49% comparado con el año anterior, el de Canadá 23% y el mercado nacional un 16%”, explicó Salicrup.

Adelantó que existe una posibilidad de que la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 afecte la llegada de turistas internacionales a Los Cabos ya que las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) acaparan la preferencia de los visitantes.

“Siempre que hay un evento de esta naturaleza, el turismo natural de Los Cabos se ve afectado hasta cierto punto”, explicó Mauricio Salicrup.

El también representante del Fideicomiso para la Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca) señaló que diferentes acontecimientos, sobre todo de violencia e inseguridad, a principio de año en México han impactado en la percepción de los turistas internacionales

Además, diferentes conflictos en Medio Oriente han elevado el costo de combustible para aviones, lo que ha encarecido vuelos a Los Cabos desde Estados Unidos.