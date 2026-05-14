Cuba, en la agonía del castrismo

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, apareció súbitamente la noche del miércoles en la TV oficial y reveló que el país ha agotado por completo sus reservas de diésel y otros combustibles. Lo hace en el momento en que la capital, La Habana, y gran parte de la isla enfrenta la crisis de apagones programados más grave en décadas.

Hay ya días en que el apagón es de 22 horas continuas.

Vicente de la O indicó:

“Ya no tenemos absolutamente nada de combustible, ni nada de diésel… la red eléctrica se encuentra en un estado crítico… ya no tenemos ninguna reserva”, agregó.

El ministro indicó que los apagones aumentaron drásticamente la escasez de alimentos y medicamentos.

El petróleo ruso donado a finales de marzo, dijo, se ha agotado.

“La situación está muy tensa, se está poniendo más caliente”, dijo en referencia a los meses de altas temperaturas de verano en la isla caribeña que elevan la demanda de energía.

Ello ha derivado en que, en los días recientes, pequeños grupos de cubanos han salido a las calles, a menudo por la noche, golpeando ollas y sartenes para protestar por cortes de energía cada vez más prolongados.

Con semblante sombrío, de agobio, repitió:

“No tenemos absolutamente nada de diésel”.

Esta situación se agravó rápidamente luego de la captura de Nicolás Maduro en enero. Desde entonces el petróleo venezolano ha dejado de fluir hacia la Isla.

Rusia envió un buque que ya se acabó y no ha habido más. México tampoco envía nada de hidrocarburos ya. Las donaciones terminaron. EU mantiene el cerco.

Y los cubanos sufren apagones con regularidad que duran la mayor parte del día, si no todo el día. No hay cómo cargar sus ciclomotores eléctricos, ni los celulares. Muchos se despiertan en la noche -en breves momentos en que hay electricidad- para lavar ropa y cocinar.

La poca energía solar de paneles donados por China no cubre nada. Sin las costosas y pocas baterías para almacenar la electricidad generada por los paneles, no hay alivio en la demanda.

“En La Habana, los apagones ahora superan las 20-22 horas (por día)”, reconoció O Levy.

Mientras el presidente Trump estrecha el cerco. Y advierte que Cuba y su gobierno están al borde del colapso. Y rodea la Isla con grandes acorazados y portaviones. Eso hace que todos esperan ya en Cuba el golpe militar.

Las cúpulas que rodean al dictador Miguel Díaz-Canel hablan sin mucho ánimo de resistir.

El miércoles, un comunicado de prensa del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos estaba ofreciendo a la isla 100 millones de dólares en ayuda, para llevar a cabo “reformas significativas al sistema comunista de Cuba”.

“La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una asistencia crítica”, dijo el comunicado retomado por CNN.

Colosio: el ataque a Maru Campos no procede

En medio de la boruca y el griterío morenista contra la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, contra quien piden un juicio por “traición a la patria” por abrirle las puertas a operativos de agentes de la CIA, a fines de la semana surgió la voz prudente, sensata, del senador Luis Donaldo Colosio, uno de los pocos líderes rescatables de Movimiento Ciudadano, dijo:

“La gobernadora de Chihuahua (Maru Campos), el Fiscal general de ese Estado, no le rinden cuentas a este Senado, le rinden cuentas al Congreso del Estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establece para tal efecto.

“Esa es la estructura del federalismo mexicano. De la soberanía de cada entidad. Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo federal. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional… esas son las instancias responsables.

“No la gobernadora de Chihuahua, no es propio citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal. Es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado, además de sentar un precedente terrible para nuestra política nacional.

“Las investigaciones que están en curso, son prematuras, irresponsables, es jurídica y políticamente irresponsable concluir que estamos ante una violación a la soberanía nacional cuando los propios hechos aún no han sido esclarecidos.

“Y pretender solventar esa violación a la seguridad nacional violentando la soberanía estatal, es por decir lo menos incongruente. ¿Perdón, pero qué forma tan pasivo agresiva de disfrazar o matizar un citatorio a una gobernadora, argumentando que es una respetuosa invitación a una reunión de trabajo? Eso no se hace mediante un punto de acuerdo. Pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el Pleno… bastaba con levantar el teléfono, y hacer la llamada, para invitar a la gobernadora a la reunión de trabajo. El federalismo mexicano no se defiende, vulnerándolo… menos cuando se hace desde la casa del federalismo (es decir, en el Senado), es cuanto…”.

Nadie en el oficialismo lo escuchó.

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