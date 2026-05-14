Samuel y el “tío Richie” sí quieren

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Es cierto que es muy anticipado que asomen los probables candidatos presidenciales para 2030 o que algunos de ellos alcen la mano para promocionarse, pero algunos asoman ya.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, es al que se le cuecen las habas por nominarse él mismo y así lo hace con alguna frecuencia.

En su partido no hay muchos personajes, ni hombres ni mujeres que expresan esa confianza que denota el gobernador norteño.

La presencia de su esposa, Mariana Rodríguez como motor de su acelere, lo mantiene vigente en redes sociales que es donde se muestra como pez en el agua.

Está consciente de que el manejo de redes que tiene su esposa Mariana le permitiría posicionarse en su búsqueda.

Sin embargo, aparte de él, hay otro personaje que dilucida si participa o no, ya que muchos de sus seguidores en redes lo animan para que lo haga.

Ricardo Salina Pliego evalúa si participa o no en la contienda electoral del 2030. Su popularidad crece enormemente, pero su litigio con el gobierno federal lo hace ser más cauto.

La enorme deuda que le requería el SAT por pasivos de impuestos más recargo de los mismos, ya quedó aclarada y comprometida para sus pagos, que ya se vienen realizando.

De esa forma ya bajaron los reclamos que hacía al gobierno federal, aunque su televisora sigue escudriñando todos los resquicios por lo que se puedan mostrar las deficiencias de la mala administración del gobierno federal.

El llamado tío Richie es uno de los personajes que pueden crecer políticamente en el largo peregrinar que falta para llegar al proceso electoral de 2030.

Ricardo Salinas Pliego no es político, pero entiende finanzas, economía, política y sabe cómo administrar una fortuna, que acrecentó desde su arribo a las grandes ligas de los millonarios.

Se siente capaz de hacerlo y tiene ganas de ello, aunque no da el paso definitivo para ello, claro que sabe calcular y reconoce que el tramo es muy largo todavía.

Como aporte tiene a su esposa María Laura Medina, quien se desenvuelve muy bien en el campo del arte, la cultura y las relaciones públicas.

Hace unos días, María Laura expuso a la conductora Adela Micha que tiene la intención de apoyar lo que su marido vaya a decidir y ser un sostén, si es que decide incursionar en la actividad política.

La esposa de Ricardo Salinas Pliego reconoció que se están complicando la vida. “Es algo que no necesitaríamos, pero vale la pena, todos los esfuerzos que se hagan”, señaló.

Hasta ahora, el propio Salinas Pliego coquetea con la idea de postularse a la Presidencia de la República, aunque de hacerlo, no decide, todavía, si lo haría con un partido político como base o si lo hace como candidato independiente.

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Inquieta el posicionamiento del senador Enrique Inzunza, quien se mantiene pegado a su fuero de legislador, aunque no se pare en el Senado de la República, ni en las reuniones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Eso sí, eventualmente saca alguna foto de su presencia en Badiraguato, sitio del que es oriundo y donde vive su madre.

ramonzurita44@hotmail.com

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