Ballet Ruso de San Petersburgo trae a México El lago de los cisnes

Con técnica, perfeccionismo y pasión

Este 16 de mayo en el Teatro San Benito Abad y el 19 del mismo mes en el Teatro Metropolitan

Por Arturo arellano

La magia del ballet clásico volverá a tomar un escenario mexicano con la llegada de El lago de los cisnes, una de las obras más emblemáticas del repertorio universal, interpretada por el Ballet Ruso de San Petersburgo. La función se realizará el próximo 16 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro San Benito Abad, como parte de una gira nacional que ha llevado a la compañía por distintas ciudades del país.

Emilia Kovac, representante del Ballet Ruso de San Petersburgo, subrayó que esta visita marca un momento especial, ya que la compañía no se había presentado antes en México y llega respaldada por una trayectoria de crecimiento acelerado desde su fundación en 2011. Según explicó, en apenas unos años el grupo logró colocarse entre las compañías destacadas de una ciudad con enorme tradición cultural y teatral como San Petersburgo.

Una compañía con sello ruso

Kovac explicó que el ballet ha desarrollado temporadas y giras tanto dentro de la Federación Rusa como en varios países europeos, entre ellos Italia, Francia, Alemania, República Checa, Austria y Hungría. Ahora, esa experiencia internacional desembarca en México con una producción que apuesta por la espectacularidad visual y la fidelidad al estilo clásico ruso.

La representante detalló que en escena participan 30 bailarines y que la obra elegida para esta gira fue El lago de los cisnes, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, por tratarse de uno de los títulos más queridos por el público. Añadió que, junto con El cascanueces, esta pieza figura entre las favoritas de la audiencia mexicana.

México, un público que entiende el ballet

Para Kovac, la conexión entre el público mexicano y el ballet clásico no es casual. Señaló que México ha mostrado durante años un interés constante por este tipo de espectáculos, impulsado por la admiración que genera la escuela rusa por su precisión, perfeccionismo, entrega y elegancia escénica.

Incluso, aseguró que la respuesta del público nacional ha sido una de las mejores que ha visto en años de trabajo en la promoción cultural. Comentó que, función tras función, los asistentes reconocen la calidad de los bailarines rusos y expresan entusiasmo por este tipo de muestras artísticas, al grado de que muchos mexicanos buscan prepararse profesionalmente en Rusia.

Producción completa desde San Petersburgo

Uno de los elementos que distingue esta puesta en escena es que tanto la escenografía como el vestuario fueron traídos directamente desde Rusia. Kovac enfatizó que no se trata de adaptaciones hechas en México ni de elementos prestados, sino de una producción auténtica concebida en San Petersburgo, pensada para causar impacto desde el momento en que se abre el telón.

Aunque la música no se interpreta con orquesta en vivo, explicó que esto responde a la complejidad logística que implica trasladar y ensayar con una agrupación musical completa durante una gira de esta magnitud. Aun así, afirmó que la partitura grabada de Tchaikovsky, sumada a los solistas, el vestuario y la escenografía, garantiza una experiencia escénica de gran nivel.

Una sola fecha en San Benito Abad

La presentación del 16 de mayo será la única fecha de la compañía en el Teatro San Benito Abad. Kovac destacó que la gira por México ha tenido llenos en distintas ciudades, entre ellas Juárez, Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Torreón, Saltillo y Guadalajara, antes de continuar hacia el sur del país. También se presentarán en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el 19 de mayo.

Finalmente, la representante agradeció al público mexicano por los aplausos, el cariño hacia los bailarines y la apertura hacia la cultura rusa. También reconoció al Teatro San Benito Abad como un recinto especial dentro de esta visita y llamó a los asistentes a aprovechar la oportunidad de ver en vivo a una compañía que apuesta por la excelencia escénica y la tradición del ballet clásico.