Fuera de Morena, priistas y panistas que dañan al partido, exigen militantes guindas

Demandan una “limpia”

Valle de México.- Militantes y sectores de base dentro de Morena han intensificado sus exigencias para «limpiar» al partido, para retirar de cargos internos y de toma de decisiones a ex priistas y ex panistas que se han sumado y apoderado del partido guinda en todo el país.

Líderes del Movimiento Formativo Conciencia y Organización y al que pertenecen poco más de 20 entidades federativas, incluido el Edomex, demandaron, entre otras cosas, «abrir espacios para poder debatir, proponer y fortalecer la 4T, así como pedir al gobierno que atienda al pueblo», como lo afirmó Teodoro Palomino, fuerte aspirante a la alcaldía de Cuauhtémoc.

Ante las críticas internas, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, ha señalado que habrá una «limpieza» en el partido, prometiendo perfiles sin corrupción para las candidaturas de 2027, «pero también debe incluir que éstas (las candidaturas) sean para verdaderos morenistas y no infiltrados», abundaron.

Los sectores de la base morenista denuncian que la «maquinaria» del PRI y PAN se ha incrustado dentro de Morena, absorbiendo a políticos reciclados que no garantizan los principios originales del movimiento.

Se han reportado resistencias para evitar que los mismos perfiles cuestionados que han llegado de otros partidos retengan puestos de poder, buscando asegurar que los candidatos sean leales a la transformación y no a intereses anteriores.