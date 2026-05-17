Tlalnepantla se posiciona como referente educativo: Raciel Pérez

Celebración del Día del Maestro

Tlalnepantla,Méx.- En el marco de la celebración del Día del Maestro, el alcalde Raciel Pérez Cruz encabezó un emotivo evento ante cientos de docentes de la demarcación, donde reafirmó el compromiso de su administración por devolver y dignificar una de las tareas más nobles y fundamentales para la sociedad.

Durante el encuentro, se resaltó la importancia de la vocación docente como el motor que impulsa el desarrollo de nuestra comunidad, se subrayó que cada esfuerzo realizado es indudablemente educativo y busca fortalecer el tejido social a través del conocimiento.

Raciel Pérez Cruz mencionó que “hoy lo tenemos que decir así, hoy aquí en nuestra ciudad nos permite declarar que somos uno de los municipios con uno de los mayores promedios educativos de las ciudades de nuestro país y además este año por fin levantaremos bandera Blanca contra el analfabetismo”.

Estas cifras posicionan a Tlalnepantla como una de las ciudades con mejor promedio académico a nivel nacional, reflejando el éxito de las políticas públicas enfocadas en la excelencia y la cobertura escolar.

El alcalde destacó el orgullo de los resultados obtenidos hasta el momento gracias al trabajo conjunto entre el magisterio y el gobierno local.