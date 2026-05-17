Dona Ford México a Naucalpan un vehículo para Protección Civil

Naucalpan, Méx.- El gobierno de este municipio continúa consolidándose como uno de los principales polos de innovación, desarrollo tecnológico e inversión del país, gracias a la confianza de empresas globales como Ford México, que refrendó su compromiso en el municipio mediante acciones de responsabilidad social como la donación de una unidad móvil Ford Ranger XL 4×4 a Protección Civil y Bomberos, así como la construcción de una nueva escuela en Naucalpan que se asentará en la zona de Buenavista.