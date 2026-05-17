Aún no hay medicamentos en los hospitales: Mario Sandoval Silvera

“Se miente a los mexiquenses”

Naucalpan, Méx.- El desabasto de medicamentos en el Estado de México se mantiene como una crisis grave y persistente, afectando el bolsillo de los pacientes y la operación de las instituciones de salud, incluso con reportes que contradicen las cifras oficiales de abastecimiento.

Señaló lo anterior Mario Sandoval Silvera, presidente del Comité Municipal del PAN en esta localidad, luego de destacar que «al pueblo de México se le sigue mintiendo y engañando. Las familias mexiquenses que por desgracia requieren de medicamentos para mantener su salud, no existen en las farmacias de los hospitales o sectores del bienestar, por lo cual se ven en la necesidad de comprarlos a precios muy altos», dijo.

Y es que, efectivamente, aunque autoridades han asegurado niveles altos de abastecimiento, recorridos y denuncias revelan una realidad distinta, con farmacias hospitalarias vacías y nula atención para pacientes que viven en el Estado de México.

El dirigente reconoció que “el Edomex se mantiene como uno de los estados con más reportes de desabasto en el país. He inclusive se han reportado graves carencias en el IMSS afectando a miles de trabajadores que sí realizan sus aportaciones. Impacto en enfermedades crónicas», el engaño está a la vista de todos.

Finalmente, Mario Sandoval manifestó que “la carencia de medicamentos afecta a pacientes que padecen cáncer, diabetes hipertensión, entre otras que pone en riesgo directo sus vidas. Mientras, el gobierno morenista, con bombo y platillo, dice que el abastecimiento de medicamentos está garantizado y eso es una vil mentira”.