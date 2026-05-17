Claudia Sheinbaum y U2, unidos “En el nombre del amor”

Street Child World Cup 2026

Por la niñez, la esperanza y un mundo más humano

Por Gloria CARPIO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vivió un emotivo encuentro con la legendaria banda irlandesa U2 durante la clausura de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Teatro Hidalgo.

Entre aplausos, sonrisas y banderas de 27 países, niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable fueron los protagonistas de una jornada que unió al futbol, la música y la esperanza en un mismo escenario. El torneo internacional busca visibilizar los derechos de la infancia y abrir caminos de inclusión para quienes más lo necesitan.

Bono expresa admiración

a la Presidenta de México

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando Bono expresó su admiración hacia la mandataria mexicana. “Estoy encantado de conocerte… no sé cómo tienes tiempo para todo”, dijo el cantante, reconociendo acciones como el aumento al salario mínimo y la atención médica universal impulsadas en México.

Sheinbaum destacó que fue “muy agradable conocerlos” y celebró que artistas de talla mundial se acerquen a las causas sociales y a las juventudes. Además, adelantó que buscará impulsar en México proyectos similares que fortalezcan las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Transformación social a

través de cultura y deporte

La presencia de U2 en la capital mexicana no solo despertó emoción entre sus seguidores, sino que dejó una poderosa imagen: la de un país que abre sus puertas al diálogo, la solidaridad y la transformación social a través de la cultura y el deporte.

Aunque crecieron los rumores sobre un posible concierto de la banda en el Zócalo, la Presidenta de México aclaró que durante el encuentro no se habló de ninguna presentación musical. Sin embargo, el momento ya quedó marcado como uno de los encuentros más simbólicos y humanos de los últimos tiempos.

Cuando la música y la esperanza se abrazan, nacen momentos como el de Claudia Sheinbaum y U2: unidos por amor a la infancia.