Carlos Macías: “Renovarse o morir” con Para esos pueblos

Con balada, bolero, cumbia, salsa y reggaetón

El cantautor presentará el 21 de mayo en El Cantoral su nuevo disco

Por Arturo Arellano

Carlos Macías regresará el próximo 21 de mayo al Centro Cultural Roberto Cantoral, escenario al que define como “la casa de los compositores”, para presentar en vivo su nuevo álbum Para esos pueblos. “será mi cuarto Cantoral, la cuarta vez en ese lugar y estoy muy contento porque es la presentación del nuevo disco”, cuenta en entrevista.

El material, explica, marca un giro en su sonido sin traicionar la esencia que lo ha acompañado en sus 13 años como cantautor. “Es un disco un poquito diferente a lo que he venido haciendo durante estos 13 años como cantautor. Con ritmos más movidos, más alegres, hay cumbia, salsa y reggaetón… este, obviamente el bolero, la balada que no puede faltar”, detalla.

“Renovarse o morir”

El cambio de rumbo en Para esos pueblos responde a una convicción muy clara. “Renovarse o morir”, resume Macías cuando se le pregunta por qué decidió incorporar ritmos latinos más bailables. “Aunque un tiempo, no lo voy a negar, como que estuve muy un poco como que cerrado a las nuevas tendencias y los ritmos, al final de cuentas terminé seducido por artistas desde Peso Pluma pasando por Cristian Nodal, por Karin León, por Los Ángeles Azules, por qué no decirlo… por Calle 13, que bueno, este es otro tema, pero siempre me ha gustado muchísimo, ellos son otro rollo, la verdad”, reconoce.

Esa apertura también tiene que ver con lo que observa en sus propios conciertos. “Yo había pensado que en los conciertos pues son padres las baladas, se disfruta mucho. Pero llega un momento donde dices, ya, que por favor, algo movido. Entonces por eso quise hacer este concepto con este disco”, explica. Pese a los cambios rítmicos, asegura que la columna vertebral de su obra permanece intacta. “Siempre. Las letras hablan de amor, de desamor”, subraya.

Para esos pueblos y lamirada a Latinoamérica

El tema que da nombre al álbum tiene una intención especial. “El disco se llama Para esos pueblos y hay una canción que se llama igual y trae un mensaje muy bonito, un poquito tocando la temática de lo que ha pasado ahora en Latinoamérica con Venezuela, con Cuba, con Colombia”, detalla. Aclara que no se trata de un manifiesto político. “No es una canción de protesta ni mucho menos, no me voy a meter en esos temas. Pero sí como que abarca un poquito la situación que tenemos como latinoamericanos”, comenta.

“México es a todo dar”: orgullofrente a la narrativa del narco

Dentro de esta nueva etapa, uno de los temas clave es México es a todo dar. “Ahora estamos promocionando una que se llama México es a todo dar, que es un homenaje a nuestro país”, explica. El impacto ha superado sus propios antecedentes en plataformas. “Regularmente mis canciones en plataformas como YouTube en cinco o seis meses alcanzan como 400,000 reproducciones, si a la gente le gusta. Y en el caso de México es a todo dar, que tiene hace tres semanas que lo lanzamos, hoy acaba justamente hoy de amanecer con 4 millones de reproducciones. O sea, es algo que no había pasado conmigo”, celebra.

Macías contrasta la intención de este tema con cierto discurso dominante en el regional mexicano. “Porque hablar de narcotráfico, de esto, lo que pasó, pues casi todo el mundo lo hace. Entonces yo, en una asignatura pendiente que yo tenía con mi país, dije ‘oigan, pues sí, estamos jodidos… porque muchas cosas no están en nuestras manos, dependen de otros factores, pero también hay una parte de México muy bella’, la que ha construido un Hugo Sánchez, un Julio César Chávez, un José Alfredo Jiménez, un Tin Tan, una Salma Hayek. O sea, hay tantas cosas padres que podemos presumir y que siento que no lo han hecho”, argumenta.

Su esperanza es que la canción se convierta en una especie de carta de presentación del país ante el mundo. “Espero que ahora incluso con la llegada de los extranjeros para el mundial puedan como escuchar la canción y entender un poquito más de este México bonito”, dice.

Llamado a Sectur

La canción también rinde homenaje a figuras como Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Frida Kahlo, El Santo, además de escenarios como las trajineras, el Cañón del Sumidero y Plaza Garibaldi, así como a la gastronomía y al mariachi.

Macías revela que incluso ya buscó un vínculo institucional para impulsar este tema. “Sí me gustaría, incluso tuvimos ya una plática más bien con la Secretaría de Turismo Federal, pero lamentablemente como muchas cosas se quedan en plática, no hemos podido avanzar más. Yo les propuse la canción y estamos en eso, estoy tratando de ver si con alguna alianza pudiera yo hacer un poquito más de promoción para la canción. Así que esperamos que a través de este periódico llegue a Sectur y nos pelen, ahora con el Mundial de futbol en puerta”, comenta entre risas.

Componer entre las entrañasy los nuevos “campamentos”

En medio de estos cambios, el cantautor también ha transformado su forma de escribir. “Yo estoy en esta etapa de mi vida como compositor aprendiendo cosas nuevas. Estuve hace tres semanas en casa de Karin León. Escribí canciones para su nuevo disco, pero ellos están armando ahora una cosa que le llaman ‘camping’, como un campamento de autores. Entonces éramos 11 compositores. Yo nunca había trabajado de esa manera, pero no sabes qué bonita experiencia”, narra.

Un show entre clásicos y estrenos

Sobre la estructura del concierto en El Cantoral, el compositor adelanta que cuidará al público desde el primer tema. “Yo he ido muchas veces a presentaciones de disco en el que cantan del tema uno al 10 que tú no conoces. Son los temas nuevos y de repente dices, bueno, ya como que empiezas a bostezar o te da sueño. Entonces la verdad es que toda la primera parte del show, obviamente, tengo preparado lo que sé que a la gente le gusta. Porque finalmente yo me subo al escenario para que la gente se divierta, se la pase bien”, comenta.

Más allá de la música, el compositor quiere que la noche sea una celebración de la mexicanidad. “los queremos recibir en el lobby del lugar con unos puestitos de antojitos mexicanos, porque es un concierto muy mexicano, que la gente pueda echarse ahí un taquito y que puedan tomarse un mezcalito antes de entrar al show. Hay 20 músicos en escena, ballet folclórico. Buena fiestota, la verdad. Así que no falten”, invita.