Rumores que anticipan su salida, aseguran que el secretario de Educación busca fuero

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Si la lógica no falla, la política nacional se debe de analizar en la actualidad a partir de un silogismo:

Si la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo dedicó elogios por sus desempeños al embajador en los Estados Unidos Esteban Moctezuma; a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; a los secretarios de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, todos los cuales perdieron sus cargos, el siguiente en salir del gabinete presidencial será el titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a quien le brindó alabanzas el pasado día 15, cuando se celebraba “El Día del Maestro”.

Como sucedió en todos los casos mencionados, semanas o días antes circularon rumores en el sentido de que los ahora ex dejarían pronto sus respectivos cargos, lo mismo ocurre con Delgado Carrillo, pero la mandataria ha desmentido tales versiones.

Durante su conferencia de prensa del referido día 15, Sheinbaum afirmó que Mario Delgado continuará al frente de la Secretaría de Educación (SEP), por lo que descartó cualquier rumor sobre intenciones de que Delgado Carrillo cambie la administración pública por una candidatura a un cargo político.

Como prueba de su desmentido, la jefa del Ejecutivo federal, señaló que su colaborador la acompañaría en un evento programado para más adelante, en ese mismo día. “No. De hecho, ahorita vamos con él a una reunión”, afirmó.

Más allá de lo expresado por la mandataria y, a partir del hecho de que ella es la única facultada para decidir si Delgado Carrillo la acompañará hasta el término de su mandato, los rumores acerca del cambio de titular de la SEP prendieron por el escándalo desatado por el anuncio, por cuenta de Delgado Carrillo, del recorte al calendario escolar, propuesta que generó un rechazo generalizado.

No se aclaró oficialmente si el cambio, supuestamente aprobado en una reunión del titular de la SEP con todos los titulares del ramo de los gobiernos de las entidades federativas, tenía también el respaldo de la jefa del Ejecutivo, pero en los hechos Sheinbaum lo desautorizó al decir que no estaba aprobado, por lo que fue necesaria otra asamblea de autoridades educativas, en donde se decidió cancelar el cambio y cumplir con el calendario escolar tal como estaba diseñado. El secretario federal asumió toda la responsabilidad y aunque recibió numerosas críticas, en lo interno tal vez esa actitud le valió para reforzar el aprecio de su jefa.

Todavía Carrillo tuvo otra acción que le valió hacer méritos: el mismo Día del Maestro le correspondió anunciar el aumento de salarios a los maestros, como ocurre tradicionalmente, lo cual no ha cambiado Morena a pesar de que también era práctica en los gobiernos neoliberales y conservadores a los cuales responsabiliza de todos los males.

Como sucedía con mucha frecuencia, por no decir que todos los años, el anunciado aumento no fue recibido bien por el magisterio, por el contrario, de inmediato se generaron protestas, lo mismo en el sector oficialista que en la disidencia, pues el 9 por ciento no se aplica directo a los salarios, sino que se divide en varias prestaciones.

La dirigencia de la conflictiva Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó el incremento de de “migajas”, ya que sólo 4 por ciento va al ingreso base, El hecho es que este 15 de mayo miles de trabajadores del sector, no sólo por el reducido aumento, sino que también insistieron en su vieja demanda de abrogar la Ley del Issste de 2007.

La protesta de ese día no tuvo mucho efecto, lo que arriesga el gobierno federal es que las protestas del magisterio desluzcan el Campeonato Mundial de Futbol 2026, en el cual el régimen ha realizado gran esfuerzo para proyectar internacionalmente una buena imagen. Esto porque los maestros disidentes reiteraron que si no hay respuesta a sus demandas, iniciarán una huelga nacional.

Mario Delgado resistió estos embates, con lo cual logró mayor aprecio dentro del gobierno, pero no se pude considerar totalmente a salvo de reacciones que le resulten adversas, pues uno de los políticos de alto nivel más mencionados cuando surge el tema de alianzas dentro del gobierno con organizaciones criminales.

En particular se le vincula, cuando presidió el partido oficial, Morena, con el “Rey del Huachicol” Sergio Carmona Angulo, un empresario tamaulipeco asesinado en 2021. Como he mencionado, Delgado Carrillo aparece con frecuencia como pasajero de los aviones del desaparecido capo. Esto sin contar con las versiones de que en esos viajes, distribuía entre los candidatos de su partido las “donaciones” de Carmona.

En consecuencia, se presume que el titular de la SEP probablemente aparezca en las listas de políticos de alto nivel vinculados con la delincuencia que remite el gobierno de los Estados Unidos a su contraparte mexicana, por lo cual no le vendría mal el fuero que acompaña a los cargos de representación popular y, si no, que le pregunten al ahora perseguido gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su ex secretario de Gobierno, ahora senador, Enrique Inzunza Cázarez, integrantes de una relación de diez funcionarios y ex reclamados por autoridades judiciales de los Estados Unido que han solicitado al gobierno mexicano su extradición.

Dos de los inculpados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, se entregaron a las autoridades del vecino país, por lo que de inmediato surgieron versiones de que, a cambio de menores condenas, están dispuestos a revelar más información acerca de acciones ilegales.

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) parece necesitar un cambio de lentes, pues con la actual graduación no parece capaz de encontrar las pruebas que tanto exige la presidenta Sheinbaum, los partidos de oposición han decidido llevar las denuncias contra los supuestos narco-político a tribunales internacionales.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que Acción Nacional acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar crímenes de lesa humanidad derivados de la presunta asociación entre integrantes de Morena y grupos del crimen organizado.

“Morena es un partido asociado con el crimen organizado. Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad”, afirmó.

Romero señaló que no hay peor traición que la de quien juró defender a la ciudadanía y terminó aliado con quienes “envenenan, secuestran y les quitan la vida a tus hijos”.

Asimismo, aseguró que su partido insistirá en que se declare la desaparición de poderes en Sinaloa ante la crisis institucional y de seguridad que atraviesa la entidad. Será una demanda más, pues ya hay otras pendientes, pero la directiva oficialista en el Congreso no les ha dado curso.

A riesgo de que continuar con su condición de uno de los blancos favoritos de la presidenta Sheinbaum, que lo ha acusado de “traidor a la patria”, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, realizó la semana anterior otro viaje a los Estados Unidos para refrendar sus denuncias contra narcopolíticos

En un comunicado que incluye una foto del ex gobernador de Campeche frente al Capitolio, en la capital del vecino país, el líder del PRI presumió la conclusión de su gira de tres días para denunciar a «los narcopolíticos de Morena».

“Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación. No tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”, manifestó el también presidente de la alianza de partidos latinoamericanos conocido por las siglas COPPPAL, al confirmar que continuará con estas acciones para garantizar la paz, armonía y tranquilidad en el país.

“El PRI siempre seguirá trabajando por ustedes y por la defensa de nuestro país”, aseguró el también senador de la República.

Por cierto, su partido informó asimismo que el dirigente tuvo un encuentro con la premio nobel venezolana Corina Machado, principal opositora del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, quien está en una cárcel de los Estados Unidos sujeto a proceso por varios supuestos delitos, incluido el narcotráfico.