Delfina Gómez suma más de 281 mil nuevos trabajos en su administración

Edomex, primer Lugar nacional en generación de empleos

Se han impulsado mil 410 proyectos de inversión tanto de capital nacional como extranjero

Toluca, Estado de México.– En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, dio a conocer que la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha logrado posicionar y mantener a la entidad mexiquense en el primer lugar nacional en generación de empleo con un acumulado de septiembre 2023 a abril 2026 de 281 mil 366 nuevos trabajos, de acuerdo con el IMSS.

Esta cifra representa el 37.4 por ciento del total nacional, lo que quiere decir que 4 de cada 10 empleos se encuentran en la entidad y da cuenta de los esfuerzos que se han llevado a cabo para disminuir la tasa de desempleo, que se encuentra actualmente en 2.7 por ciento, lo que implica una reducción del 33 por ciento en lo que va de la administración.

Además, al inicio de esta gestión, el número de personas desocupadas era de 335 mil 874, y al cuarto trimestre del 2025, esta cifra pasó a 224 mil 295, lo que habla de una disminución en el desempleo de 111 mil 579 personas.

En materia de inversión con registros propios de la Sedeco, la Secretaria detalló que se tiene de inversión nacional un acumulado de septiembre 2023 a marzo 2026 de 169 mil 766 millones de pesos y tan solo en el primer trimestre del 2026 se ha recibido un monto de más de 20 mil millones de pesos.

En inversión extranjera, en el mismo periodo, se tiene un acumulado de 14 mil 434 millones de dólares y un monto en el primer trimestre del 2026 de 2 mil 228 millones de dólares.

Estas inversiones se han materializado en un total de mil 410 proyectos tanto nacionales como extranjeros, enfocados en los sectores desarrollo habitacional, desarrollo logístico, automotriz, comercio y alimentos y bebidas, principalmente de los países de Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos.

Sumado a estos datos, en la conferencia se dio a conocer que se trabaja en una estrategia para impulsar el Sur del Estado y los productos del campo, a través de un modelo que contempla vinculación comercial y acceso directo a mercados para productores, cooperativas y MiPyMEs mexiquenses con acciones destinadas a articular cadenas de valor, abriendo oportunidades reales y sostenibles para este sector.

Finalmente, la Secretaria, resaltó que estos avances y logros han sido posibles gracias al trabajo que se lleva a cabo en esta administración en materia de simplificación de trámites, acompañamiento a las empresas así como a las estrategias para llevar inversión a todas las regiones del Estado y oportunidades de negocios para todos los sectores de la población; productores, artesanos, comerciantes, emprendedores, industriales, empresas globales, a quienes se les continuará brindado certeza y confianza a largo plazo.