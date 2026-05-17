Vinculan a más de 4 mil estudiantes con empresas internacionales

Participan alumnos de Conalep, CECyTEM y Bachillerato Tecnológico

Toluca, Estado de México.– El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez vincula a jóvenes estudiantes con empresas nacionales e internacionales para fortalecer su formación técnica, científica y profesional, a través del modelo de Educación Dual, una estrategia que permite a jóvenes participar en planes de formación dentro de unidades económicas.

El Estado de México mantiene alianzas con empresas nacionales e internacionales como Robert Bosch México, Nestlé, Ford Planta Cuautitlán, Grupo Sonora Grill, ALPLA México, MAPFRE e IUSA, entre otras compañías de los sectores automotriz, industrial, logístico y tecnológico que participan en la formación de talento especializado.

Este modelo se realiza a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel. Entre los resultados del modelo dual destaca el primer lugar obtenido por estudiantes del CONALEP Tlalnepantla I en el Global Youth Invention Summit 2025, realizado en Singapur, con el proyecto “TZUKAN”; además de 33 estudiantes del CECYTEM que, al egresar del pasado ciclo escolar, lograron su inserción laboral en las empresas que se formaron.

Actualmente, el modelo dual en Educación Media Superior cuenta con la participación de 4 mil 521 estudiantes en el Estado de México: mil 777 del Conalep, mil 11 del CECyTEM y mil 733 del Bachillerato Tecnológico, quienes combinan la formación académica con experiencias prácticas en empresas y unidades económicas.

La estrategia forma parte del Nuevo Bachillerato Nacional y de los principios de la Nueva Escuela Mexicana, con el objetivo de vincular la formación técnica y profesional con las necesidades actuales del sector productivo y ampliar las oportunidades de inserción laboral para las juventudes mexiquenses.

En la entidad, la Educación Media Superior atiende a una matrícula de 480 mil 402 estudiantes en seis subsistemas educativos, con 246 planteles y una oferta de 97 carreras técnicas, para ampliar la cobertura y pertinencia de la formación tecnológica y profesional.