“Ahorca” a gasolineros y a transportistas el tope al precio de diésel

Sólo 45% de expendios respetan acuerdo

El constante aumento del petróleo hará más difícil contener ajuste por el tiempo establecido en el convenio

Con el nuevo precio máximo de 27 pesos por litro, acordado con el gobierno federal, los empresarios gasolineros apenas obtienen un margen de 1.5 pesos por cada litro de diésel, reveló Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional).

El líder de los gasolineros explicó que cerca de 45 por ciento de las estaciones de servicio de México respetan el acuerdo sobre el precio del diésel. No obstante, reconoció que la rentabilidad para las estaciones de servicio se encuentra bajo fuerte presión debido a los costos logísticos, financieros y operativos que enfrenta el sector. “1.50 más IVA está ahorita el diésel de margen”, indicó Félix Robelo.

Víctor Hugo Arellano, director técnico y normativo de Onexpo Nacional, detalló que ese margen se utiliza para cubrir costos de transporte, almacenamiento, comercialización y financiamiento.

“El margen todavía se va acotando mucho más. A principios de 2026, este indicador superaba los dos pesos”, explicó.

Víctor Hugo Arellano agregó que el negocio del diésel implica un riesgo financiero adicional para los gasolineros debido a que gran parte de las ventas se realiza mediante crédito a flotillas y empresas.

“Hay créditos que tiene que firmar la estación con los flotilleros y que son a riesgo del empresario gasolinero. Muchas veces son créditos que ya son irrecuperables”, subrayó.

Onexpo Nacional reconoció que el acuerdo para contener el precio del diésel es más complicado de respetar para pequeños y medianos empresarios, quienes no cuentan con las mismas eficiencias operativas que las grandes cadenas gasolineras.

“Representamos más que todo a esos pequeños empresarios gasolineros que sabemos que no tienen las mismas eficiencias que las grandes empresas”, afirmó el presidente de la Onexpo Nacional.

Costo de transportación complica contener precio

El dirigente explicó que uno de los principales problemas es el que enfrentan regiones alejadas de terminales de distribución, como la Península de Yucatán o Baja California, donde el costo del transporte incrementa significativamente el precio final del combustible.

“Existen estaciones de servicio que están alejadas de los centros de distribución de los terminales de abasto. Entonces, la logística es complicada porque aumenta el precio del litro por el transporte”, apuntó.

Onexpo advirtió que la guerra en Medio Oriente y el incremento de los precios del petróleo podría hace más difícil ‘contener’ el precio del diésel por el tiempo establecido en el acuerdo.

“Estamos haciendo un esfuerzo complicado, no es fácil, pero creo que también es un llamado de la autoridad a colaborar en estos momentos difíciles, que no es un problema que se haya generado localmente, es un problema global”, sostuvo Félix Robelo.

Ante este panorama, los empresarios solicitaron al gobierno federal ampliar los estímulos fiscales a la gasolina; reducir temporalmente cargas regulatorias, y continuar las mesas de diálogo con autoridades para evitar afectaciones mayores al suministro de combustibles en México.

El encarecimiento del diesel no sólo presiona la inflación, que ha elevado las tarifas de transporte entre 15 y 20 por ciento, también ha deteriorado la relación entre transportistas y dueños de la carga.

Precios máximos a las gasolinas provocan riesgo de desabasto nacional

Por su parte, Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía, señaló que l os acuerdos para topar los precios al consumidor de la gasolina Magna y el diésel tienen un riesgo político más alto del que el gobierno ha considerado: el desabasto nacional de combustibles.

El que fue negociador del tratado comercial vigente de Norteamérica, recordó ante empresarios gasolineros que tienen la opción de no distribuir un producto que arriesga sus negocios, porque cerrar gasolineras tendría consecuencias más graves que dejar de ofrecer diésel o gasolina Magna a un precio en el que no hay margen para pagar los costos de venderlo, como el salario de los empleados del establecimiento o los impuestos, situación que ocurre en muchos lugares del país hoy.

«El gobierno no entiende que el combustible más caro es el que no se consigue y la situación actual está llevando a que haya escasez», dijo, «ustedes están en todo su derecho de no distribuirlo, como decisión de negocio y hasta que exista rentabilidad. No recomiendo confrontación en lo colectivo, pero cualquiera en lo individual debe tomar sus decisiones por salud de su negocio».

Dijo que a un empresario no le puedes pedir que se dedique a una actividad en la que tiene pérdidas y la experiencia ha demostrado que los controles de precios no funcionan en México, por lo que si el mecanismo compensatorio en manos del gobierno, -que es el IEPS- no es suficiente, la recomendación es que sencillamente se deje a la competencia el nivel que se tiene que pagar incluso en contingencias como la que se vive ahora a nivel global.

Cabe recordar que, sin decreto alguno, la gasolina regular de la marca Magna de Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplió en marzo un año con un precio topado al consumidor de 24 pesos por litro, mientras el diésel tiene su propio máximo desde abril, fijado en 27 pesos por litro.