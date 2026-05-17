Refuerzan acciones en las 32 entidades ante inicio de temporada de huracanes

Protección Civil activa plan nacional de prevención

Pronostican periodo muy activo debido a que está en puerta el fenómeno “El Niño”, que eleva temperatura en el mar

Ante el inicio formal de la temporada de ciclones tropicales 2026, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabaja de manera conjunta con las 32 entidades federativas de Protección Civil para reforzar las acciones preventivas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el periodo de lluvias y ciclones tropicales inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico.

Se espera que esta temporada sea muy activa debido a que está en puerta el fenómeno de “El Niño”, que según los pronósticos, podría surgir en el trimestre mayo-julio (82 por ciento de probabilidad), con una fase más intensa en septiembre (super “El Niño”). Con este fenómeno, la temperatura del mar aumenta y el calor se convierte en combustible para los huracanes.

Con el objetivo de salvaguardar a la población, la CNPC ha emitido recomendaciones estratégicas a las autoridades estatales para intensificar las labores preventivas en sus respectivas demarcaciones. Entre las tareas prioritarias se encuentra la identificación, monitoreo y realización de recorridos de campo en zonas vulnerables a inundaciones y áreas con riesgo de deslizamiento de laderas, así como el desazolve y mantenimiento de drenajes, cunetas, canales y pasos de agua para mantenerlos libres de basura y evitar taponamientos.

Asimismo, se solicitó a los gobiernos locales la supervisión técnica para garantizar que los inmuebles destinados a funcionar como refugios temporales, en caso necesario, cuenten con las condiciones óptimas y los servicios básicos, al tiempo que se fortalecen las campañas de comunicación sobre riesgos, para informar de manera directa y oportuna a las comunidades asentadas en zonas de peligro.

Es importante resaltar que se mantiene una coordinación permanente con el SMN, la Conagua, la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras dependencias estratégicas, con la finalidad de activar de forma inmediata los protocolos de emergencia e implementar los planes de auxilio a la población en caso de una contingencia.

Bajo la premisa de que la protección civil es una tarea compartida, se exhorta a la ciudadanía a aplicar de manera preventiva medidas de autocuidado en sus hogares y entornos.

Es importante mantener limpios los sistemas de desagüe y coladeras, evitar arrojar desechos para conservar las calles libres de basura y solicitar formalmente a las autoridades locales la poda de árboles o vegetación que pudiese ser arrastrada por la fuerza de los vientos y no cruzar pasos de agua ante la presencia de lluvias.

De igual forma, es indispensable despejar las azoteas de objetos sueltos que puedan ser proyectados por las ráfagas, revisar y actualizar el Plan Familiar de Protección Civil, identificar con anticipación la ubicación de los refugios temporales y las rutas de evacuación y mantenerse permanentemente atentos a la información oficial emitida por las autoridades locales. Asimismo, puedes encontrar información a través de las redes sociales de la CNPCmx, smnmexico

Con estas acciones, el gobierno de México, a través de sus distintas dependencias, reitera que se encuentra plenamente preparado para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante esta temporada de ciclones tropicales, con el firme compromiso de apoyar, atender y salvaguardar de manera oportuna la integridad de la población.

Serán de 18 a 21 ciclones en el Pacífico

El SMN dio a conocer que en 2026 se prevén en el océano Pacífico de 18 a 21 ciclones con nombre, cuando la climatología de 1991 a 2020 es de 15.

“De estos 18 a 21 sistemas con nombre tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales; tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5”, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Detalló que existen algunos escenarios de incremento de hasta tres grados en la temperatura del mar, lo que incrementará la potencia de los ciclones tropicales, la sequía en algunas regiones, la presencia de incendios forestales y el surgimiento de contingencias ambientales por ondas de calor.

Fabián Vázquez Romaña recordó que en el caso del océano Atlántico la temporada de huracanes 2026 inicia el 1 de junio, donde se estiman de 11 a 15 ciclones tropicales, cerca o ligeramente por debajo del promedio histórico de 14.

“¿Cómo se van a distribuir? Entre siete y ocho serían tormentas tropicales; entre tres y cinco serían huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos serían huracanes categoría 3, 4 y 5”, precisó.

Los nombres que llevarán este año los ciclones tropicales son:

Océano Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Océano Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo