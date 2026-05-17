La Mejor Fm 97.7 presenta “El Juego de las Estrellas Divelgel”

En una gran fiesta pre mundialista

Un evento gratuito que une el regional mexicano y el fútbol el 4 de junio en el Estadio Ciudad De Los Deportes

La pasión por el fútbol y la música regional mexicana se unen en una experiencia única con la segunda edición del “Juego de las Estrellas Divelgel – La Revancha 2026”, un evento completamente gratuito organizado por la estación de radio La Mejor FM bajo la dirección de Andrés Salazar “El Topo” y Jessie Cervantes, que promete reunir a miles de fanáticos en un ambiente familiar, festivo y con espíritu mundialista.

Por primera vez, este espectacular encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, el próximo 4 de junio, donde importantes exponentes del regional mexicano dejarán por un momento los escenarios para enfrentarse en un divertido partido amistoso de fútbol, enfrentando a dos equipos representativos del género: Bandas vs Norteños, en un duelo lleno de energía, talento y diversión para toda la familia.

Además del encuentro deportivo, el público podrá disfrutar de la presencia de reconocidos cantantes y agrupaciones del regional mexicano, quienes ofrecerán un pequeño palomazo musical especial durante el partido, convirtiendo el evento en una auténtica celebración para los asistentes.

Con esta iniciativa, La Mejor FM busca brindar un espectáculo sano y cercano para el público, fomentando la convivencia entre artistas y fanáticos a través de dos grandes pasiones: la música y el deporte. Como ya se mencionó el evento es gratuito y los boletos se regalarán a través de La Mejor 97.7 FM .

Entre los artistas ya confirmados al “Juego de las Estrellas Divelgel” se encuentran: Luis R. Conriquez, Xavi, Luis Ángel “El Flaco”, Edwin Luna, Kevin AMF, El Mimoso, El Bebeto, El Bogueto, La Arrolladora Banda El Limón, Banda Cuisillos, Horacio Palencia, Germán Montero, Calle 24, Virlán García, “El Gallo” Elizalde, Lenin Ramírez, El Yaki, Max Peraza, Víctor Valverde, Lagrimita y Costel, Brincos Dieras y Los Picus.

Muy pronto se darán a conocer más detalles sobre los artistas participantes y actividades especiales del evento.

Los artistas y celebridades confirmadas al momento entre otros son: Luis R. Conriquez, Xavi, Luis Ángel “El Flaco”, Edwin Luna, Kevin Amf, El Mimoso, El Bebeto, El Bogueto, La Arrolladora Banda El Limón, Banda Cuisillos, Horacio Palencia, Germán Montero Y Picus