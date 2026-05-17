Sheinbaum Pardo anuncia incremento salarial del 9% para maestras y maestros

Agradecimiento al magisterio nacional

Entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio

En el Día de las Maestras y los Maestros, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del 9 por ciento en beneficio de las y los docentes del país, como un agradecimiento permanente al magisterio nacional.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, resaltó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante las y los docentes, puntualizó que la educación pública es la mejor de las educaciones gracias a las maestras y maestros, por ello agradeció por su labor. Asimismo, destacó que a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se impulsan los valores profundos de México, la justicia social, la libertad, la soberanía y la independencia.

“Lo que tienen mi hija, mi hijo, se lo debo a los maestros de México, los buenos ciudadanos que hemos formado se lo debemos a las y los maestros de México; la transformación profunda que vive México se las debemos a las y los maestros; los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México. Un gobierno que reconoce la educación pública y el fundamento sustantivo de la educación pública, que son las y los maestros de México, es un gobierno que está cerca del pueblo. Un gobierno que se aleja del pueblo, que se aleja de su identidad, es aquel que critica a las y los maestros”, señaló.

La jefa del Ejecutivo Federal entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el incremento salarial del 9 por ciento demuestra que, en siete años de la Cuarta Transformación, -desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la actual Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo- se ha logrado revertir el rezago en las remuneraciones de las y los maestros de México causado por 36 años del periodo neoliberal.

Llegada de 26.2 millones de visitantes internacionales en marzo

La Sheinbaum Pardo destacó que México está de moda ya que en materia de turismo siguen los buenos resultados con cifras históricas en el primer trimestre de 2026 con la llegada de 26.2 millones de visitantes internacionales, un 10.2 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

“México tiene una gran reputación en el mundo, México es un referente por su pueblo principalmente, pero también por el momento político que estamos viviendo y el deseo del pueblo de México de transformar a su país. Entonces eso llega más al mundo que cualquier noticia falsa, porque además la mentira llega un momento en el que se repite tanto que diría desde la perspectiva de Goebbels: ‘una mentira dicha muchas veces, puede convertirse en verdad’, pero en este caso son tantas las noticias falsas tan seguido que no tienen que ver con lo que estamos viviendo que también tiene un límite, tanta promoción de noticias falsas. Además del gran trabajo que está haciendo la Secretaría de Turismo, Josefina (Rodríguez Zamora) es buenísima y todo su equipo”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo».

La jefa del Ejecutivo Federal recordó que el objetivo con el Plan México es que el país se convierta en el quinto país más visitado en el mundo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que en el primer trimestre del 2026 los visitantes internacionales tuvieron una derrama económica de 10 mil 287 millones de dólares (mdd), llegaron 12.66 millones de turistas internacionales, es decir 6.7 por ciento más; 3.63 millones de pasajeros en cruceros, un 7.8 por ciento más con una derrama económica de 317 mdd.

Destacó que sólo en marzo de 2026 se alcanzaron cuatro récords históricos:

Visitantes internacionales: 9.37 millones, un 11.9 por ciento más que en marzo de 2025

Turistas internacionales: 4.49 millones, un aumento del 7.1 por ciento.

Cruceristas: 1.30 millones de pasajeros, 14.9 por ciento más.

Derrama económica de cruceristas: de 113.82 mdd, lo que representa un crecimiento del 17.7 por ciento respecto a 2025.

Agregó que en marzo de 2026 los países con mayor crecimiento en llegada de turistas internacionales son: México con 7.1 por ciento; España con 3.3 por ciento más; Estados Unidos con 3.6 por ciento; Canadá con 6.3 por ciento; Colombia con 5.3 por ciento.

Desconocía CSP congelamiento de cuentas a Rocha

Durante la conferencia matutina del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la Unidad de Intelegencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento”, precisó la mandataria.

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, R, así como al senador morenista, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales.

Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país.