Messi y De Paul redoblan la apuesta rumbo al Mundial 2026

Mientras la polémica sacude a la MLS

Preparación extrema y un récord histórico en juego

Rodrigo De Paul lo dijo sin rodeos: la preparación para el Mundial 2026 empezó hace meses. No en discursos ni en promesas, sino en trabajo concreto. El mediocampista argentino reveló en una entrevista con el canal de streaming “Lo del Pollo” que tanto él como Lionel Messi entrenan a doble turno fuera de las exigencias habituales de sus clubes.

“Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club”, explicó De Paul. La frase no es menor: describe una rutina paralela, diseñada específicamente para llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo.

El dato cobra más peso considerando el contexto. Messi, con 38 años, apunta a disputar su sexto Mundial. De Paul, de 31, viene de una decisión que generó debate: dejar el fútbol europeo para sumarse al Inter Miami. Sin embargo, lejos de relajarse, el mediocampista redobló la exigencia.

“Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera”, aseguró. Y no es solo retórica: juega cada tres días, no ha sufrido lesiones recientes y sostiene un nivel competitivo constante.La elección de la MLS, según el propio De Paul, responde a una lógica clara: continuidad, ritmo y cercanía con Messi. “Jugar al lado del más grande de todos” pesa más que cualquier liga.

Messi y el récord que acecha

Mientras el cuerpo se prepara, la historia espera. Lionel Messi ya está incluido en la lista preliminar de 55 jugadores presentada por Lionel Scaloni, un primer paso formal hacia el Mundial 2026.

Si integra la lista definitiva de 26 futbolistas —un escenario altamente probable— y disputa al menos un minuto, Messi se convertirá en el único jugador en la historia en jugar seis Copas del Mundo.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó de forma ininterrumpida en 2010, 2014, 2018 y 2022. Actualmente comparte el récord de cinco participaciones con figuras como: Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemania), Rafael Márquez (México), Andrés Guardado (México) y Cristiano Ronaldo (Portugal)

La diferencia es que Messi está a un paso de romper esa marca en soledad.

Argentina, además, ya conoce su camino: integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio de 2026 ante Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria y cerrará la fase ante Jordania.

Pero más allá del calendario, lo que asoma es otra posibilidad: la de ver al campeón del mundo vigente defendiendo su corona con un líder que no se resigna a ser pasado.

La polémica en la MLS

En medio de la preparación y los récords, una decisión encendió el debate. La MLS resolvió que el tercer gol de Messi en la victoria del Inter Miami ante FC Cincinnati no le pertenece al argentino, sino que fue un autogol del arquero rival.

La jugada, que en primera instancia fue celebrada como una anotación más del rosarino, terminó reclasificada oficialmente. Este tipo de decisiones no son nuevas en el fútbol, pero tratándose de Messi, el impacto es inmediato.

No se trata solo de un gol menos. Se trata de estadísticas, de registros históricos y de una carrera que se mide al detalle. Cada cifra suma en la construcción de un legado que ya es extraordinario, pero que sigue en movimiento.

La polémica también expone una tensión habitual: la interpretación técnica frente a la percepción futbolera. Para muchos, el gol fue de Messi. Para la liga, no.

El fútbol no perdona la comodidad, y Messi parece entenderlo mejor que nadie. Mientras otros contarían los días, él cuenta repeticiones, kilómetros y sesiones extras. No juega contra el tiempo: juega contra el estándar que él mismo creó.

De Paul, fiel a su estilo, acompaña con sacrificio y convicción. Y juntos construyen algo más que una preparación: una última gran apuesta. Porque si algo dejó claro esta historia es que el Mundial 2026 no será una despedida anunciada, sino una nueva oportunidad para desafiar lo imposible.