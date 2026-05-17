Pandora & Flans, con su “+ Inesperado Tour”

Regresan al Auditorio Nacional

Han realizado más de 150 presentaciones en 60 ciudades de México, Centro y Sudamérica, y Estados Unidos

Por: Asael Grande

La gira colaborativa que reúne a las dos agrupaciones femeninas más icónicas del pop y la balada de los años 80 en México, Pandora & Flans, debido a su gran demanda, regresa este próximo 5 de junio al escenario del Auditorio Nacional con “+ Inesperado Tour” con una producción renovada.

Isabel Lascurain, Mayte Lascurain, Fernanda Meade, e Ilse Olivo y Mimí, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre su concierto en la que combinarán los estilos de ambos grupos, la potencia vocal de las baladas de Pandora y la energía coreográfica del pop de Flans: “son sentimientos encontrados, porque está muy padre el poder hacer cada una nuestros shows –comentó, Isabel Lascurain-, pero este es el cierre de la primera temporada, de Inesperado Tour, y cada una vamos a hacer nuestro caminito de festejo, sobre todo nos queremos enfocar en este momento en esta reunión que tenemos con el público, 13 de mayo en Tlaxcala; 23 de mayo, Guadalajara; y 5 de junio, Auditorio Nacional”.

“Tenemos un maravilloso director musical, que se llama Vico Gutiérrez que, desde el principio, nos costaba un poco de trabajo pensar cómo nos íbamos a integrar aparentemente dos géneros tan opuestos, resulta que logró complementarnos bien bonito, entonces, arriba del escenario, está el romanticismo de Pandora, y un poco la locura de Flans, y volvimos locas a las Pandora’s, eso está padrísimo”, dijo, Mimí. “No me dejo de sorprender cómo no hubo diferencias entre un grupo y otro, nosotras lo veíamos abismal –agrega, Mayte- pero con el talento y la capacidad de Vico, hizo un trabajo artesanal, lo vio claramente, nos sorprendimos de lo bonito que se escuchan los arreglos musicales, es impresionante lo que ha hecho”.

Pandora & Flans han realizado más de 150 presentaciones en 60 ciudades de México, Centro y Sudamérica, y Estados Unidos, logrando casi 50 sold outs desde su inicio en noviembre de 2021. Cuentan con un disco y DVD en vivo titulado “Inesperado Tour (En Vivo)”, lanzado en 2022, que captura la esencia de sus conciertos conjuntos: “para este 5 de junio en el Auditorio Nacional, tenemos planeada cantar cosas nuevas de nosotras cinco, de discos individuales, además de invitados especiales”, adelantó, Isabel.

Mayte Lascurain, comentó que “nos encantaría estar en el Zócalo, nosotras estamos, nosotras seguimos, lo que pasa es que también hay que hacer caso a los fans, a los fans de cada agrupación, creo que se lo merecen después de 40 años, el Inesperado Tour está bien combinado, creo que es meritorio hacerles un reconocimiento de nuestro trabajo de cuarenta años; si nos invitaran al Zócalo, claro que ni lo pensaríamos en estar ahí, eso sí es posible”.

Conocidas por sus baladas románticas y complejas armonías vocales, Pandora incluirán en su presentación del Auditorio Nacional, éxitos como “¿Cómo te va mi amor?” y “Alguien llena mi lugar”; por su parte, Flans se distinguieron por un estilo fresco de tecno pop y coreografías energéticas. Son famosas por canciones como “No controles”, “Bazar” y “Las mil y una noches”. El concierto destaca porque no solo se presentan por separado, sino que intercambian temas y cantan juntas en diversos momentos del espectáculo.

El concierto destaca porque no solo se presentan por separado, sino que intercambian temas y cantan juntas en diversos momentos del espectáculo