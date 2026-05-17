La ilusión de la permanencia: cuando la vida deja de ser una meta y vuelve a ser experiencia

REGINA

Vivimos en una época obsesionada con permanecer. Permanecer jóvenes. Permanecer exitosos. Permanecer visibles. Permanecer relevantes. La cultura contemporánea —alimentada por el consumismo, las redes sociales y la idea de productividad constante— ha construido una narrativa silenciosa pero poderosa: la de que el valor humano depende de cuánto logramos acumular, conservar o proyectar hacia el futuro.

Bajo esa lógica, la vida deja de ser un proceso y se convierte en una carrera interminable hacia “llegar a ser alguien”.

Pero hay una verdad incómoda que rara vez se menciona con honestidad: nada permanece.

Ni los cuerpos.

Ni los vínculos.

Ni las emociones.

Ni el éxito.

Ni siquiera nosotros.

La permanencia, más que una realidad, parece ser una construcción cultural diseñada para sostener una maquinaria de consumo y comparación. Porque quien teme desaparecer consume más. Compra más. Produce más. Corre más rápido. Busca validación constante para convencerse de que está dejando una huella imborrable en un mundo donde todo cambia.

Sin embargo, la existencia humana no funciona desde la permanencia, sino desde la impermanencia.

Somos seres atravesados por experiencias. Cambiamos a cada etapa, a cada pérdida, a cada encuentro, a cada decisión. La vida no ocurre en una línea fija, sino en un flujo continuo donde todo se transforma. Incluso aquello que creemos definitivo termina mutando con el tiempo.

Tomar conciencia de esto no significa vivir desde el pesimismo. Por el contrario: puede convertirse en una de las formas más profundas de libertad.

Cuando una persona comprende que nada es eterno, comienza a valorar de otra manera lo cotidiano. Un abrazo deja de ser automático. Una conversación adquiere peso. El tiempo compartido se vuelve más importante que la acumulación material. La experiencia empieza a tener más valor que la apariencia.

Entonces cambia también la definición de riqueza.

La verdadera riqueza no siempre está en lo que se posee, sino en lo que se vive. En los momentos que logran atravesarnos. En la capacidad de amar, de sentir, de crear memoria emocional. En aquello que, aunque no pueda conservarse físicamente, transforma para siempre la manera en que habitamos el mundo.

Porque la vida tiene una dirección inevitable: llega, transcurre y no regresa.

Cada día que pasa deja de existir exactamente como fue. Ninguna conversación puede repetirse de forma idéntica. Ninguna etapa vuelve intacta. Incluso nosotros dejamos de ser quienes éramos hace apenas unos años.

Y quizá ahí reside el verdadero sentido de estar vivos.

No en controlar el tiempo, sino en habitarlo.

No en perseguir una versión idealizada del futuro, sino en reconocer el valor irrepetible del presente.

Integrar esta conciencia en la vida diaria puede modificar profundamente la manera de existir. Reduce la necesidad constante de demostrar. Hace más honestos los afectos. Más genuinos los vínculos. Más consciente el uso del tiempo.

También obliga a mirar de frente una realidad que suele evitarse: un día ya no estaremos aquí.

Y lejos de ser una frase sombría, podría ser una de las más humanas. Porque recordar la finitud devuelve perspectiva. Nos recuerda que el tiempo no es infinito y que precisamente por eso tiene valor.

Tal vez el sentido de la vida no esté en permanecer para siempre, sino en aprender a vivir plenamente mientras estamos de paso.

Un día ya no estarás aquí!

Lo que hagas aqui y ahora’

es lo único y más importante!

C O M U N I C A T E

almasagrada.corp@gmail.com

IG: @almasagrda.corp