¡Scorpions, en México!

La legendaria banda viene para celebrar 60 años de trayectoria

Temas como “Wind Of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like A

Hurricane”, “No One Like You” y “Send Me An Angel”, ya se han proclamado como himnos en la historia del rock.

La legendaria banda alemana Scorpions, referente absoluto del hard rock y heavy metal a nivel internacional, continúa consolidando su lugar en la historia de la música con una trayectoria de más de seis décadas, marcada por premios, récords de ventas y presentaciones históricas en los escenarios más importantes del mundo. Como parte de la celebración de 60 años de carrera, México formará parte de este tour una vez más, el cual elevará los sentidos de todos sus seguidores.

Liderados por Klaus Meine (voz), el fundador Rudolf Schenker (guitarra) y Matthias Jabs (guitarra líder), junto con Paweł Mąciwoda y Mikkey Dee, Scorpions continúan conquistando arenas y estadios, demostrando que su música trasciende generaciones, idiomas y fronteras.

Nombrarse “leyendas del rock” es una labor que se construye y se sostiene con el tiempo. Los originarios de Hannover lo siguen haciendo desde hace más de 60 años y el honor de ser referentes en el género es motivo de celebración. 60th Anniversary Tour es la vigésima gira internacional de Scorpions, la cual dio inicio en el festival Vive Latino en la Ciudad de México y se terminó extendiendo hasta 2026.

Este tour es una forma de celebrar con sus fans que durante años los han acompañado en su exitosa trayectoria. Recorrerán todos los éxitos que marcaron distintas generaciones y se convirtieron en inspiración por décadas para otras grandes bandas como The Smashing Pumpkins, Green Day, Korn, System of a Down y Queensrÿche, quienes incluso han versionado algunas de sus canciones. Scorpions es el reflejo de cómo una agrupación se puede convertir en un símbolo del poder del rock como lenguaje universal.

A lo largo de su carrera, Scorpions han sido reconocidos no solo por su impacto musical, sino también por su profunda influencia cultural y social a nivel mundial, recibiendo tres World Music Awards, premios Echo en Alemania, el Steiger Award al logro artístico y el Premio del Center for Global Dialogue and Cooperation (CGDC) por promover la paz a través de la música, entre decenas de otros reconocimientos. A estas distinciones se suman el European Culture Award (2021), una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la designación del 6 de octubre como el “Día de Scorpions” en la ciudad de Los Ángeles.

En cifras, la banda ha superado los 120 millones de discos vendidos en todo el mundo, cuenta con 19 álbumes de estudio y es considerada una de las bandas de rock europeo más exitosas de todos los tiempos. Su canción “Wind of Change” se convirtió en una de las baladas más vendidas de la historia y en un símbolo musical del fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín; mientras que álbumes icónicos como Love at First Sting (1984) y Blackout (1982) obtuvieron múltiples certificaciones de platino en Europa y Estados Unidos.

En el ámbito de las presentaciones en vivo, Scorpions ha protagonizado conciertos históricos como su participación en el Moscow Music Peace Festival de 1989, su actuación en la Plaza Roja de Moscú, multitudinarios conciertos en Japón, donde alcanzaron estatus de culto desde los años setenta (documentado en Tokyo Tapes), así como su presencia constante en los principales festivales internacionales de rock y metal, incluidos Wacken Open Air, Rock in Rio y escenarios emblemáticos de América Latina, Europa y Estados Unidos.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

Con seis décadas de carrera, Scorpions son una de las bandas de hard rock más influyentes a nivel global y se han posicionado como la agrupación más exitosa de Alemania. De acuerdo con Chartmetric, cuentan con más de 18.8 millones de oyentes activos en Spotify. Brasil encabeza la lista de países con más fans de Scorpions, seguido por México, Estados Unidos, Indonesia y su país de origen, Alemania, lo que los consolida como referentes internacionales del rock. Además, su audiencia se concentra principalmente entre los 24 y 35 años, reflejando cómo su música también trasciende las barreras generacionales.

Las presentaciones de Scorpions en México representan una celebración especial entre la banda y uno de sus públicos más fieles en América Latina. Su regreso a los escenarios no sólo confirma su lugar como leyendas vivas del rock, sino que también reafirma el papel de México como una plaza clave en su historia.

A lo largo de los años, el grupo ha forjado una conexión sólida con la audiencia mexicana, donde cada show se convierte en un encuentro histórico entre la agrupación y miles de seguidores que han acompañado su trayectoria durante décadas. Celebra con Scorpions esta extensa trayectoria que pocas leyendas de la música pueden lograr. Aprovecha la Preventa Banamex el próximo 20 de mayo o de la Venta General que estará disponible un día después.

Cuentan con una sólida base de fans de más de 17.6 millones totales entre plataformas digitales y redes sociales. Este 2026, “Wind Of Change” formó parte de la banda sonora de la exitosa película Project Hail Mary.