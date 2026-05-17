Docentes de la UAEMéx, ejemplo de compromiso con la educación pública

En la ceremonia conmemorativa al Día de la Maestra y el Maestro, la Autónoma mexiquese entregó la Nota Laudatoria 2026 y el estímulo de la Cláusula 89

Toluca, Méx.- La comunidad docente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha convertido a la educación pública en un referente de vocación, profesionalismo y compromiso social, por lo que corresponde a la institución responder con reconocimiento, seguridad y certeza laboral a la trayectoria de sus académicas y académicos, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado durante la ceremonia conmemorativa al Día de la Maestra y el Maestro.

En el marco de esta celebración, la rectora, acompañada por el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, y la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM), Gilda González Villaseñor, entregó la Nota Laudatoria 2026 a 50 integrantes del gremio académico, así como el estímulo correspondiente a la Cláusula 89 a Eduardo González Mora y Reyna Natividad Rangel.

La ceremonia, realizada en el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría, reunió a autoridades universitarias y docentes, quienes también presenciaron la conferencia “Transformar las prácticas pedagógicas en la Universidad”, impartida por Ángel Díaz Barriga Arceo, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego de encabezar la colocación de una ofrenda floral en el Monumento al Maestro, durante su mensaje, Zarza Delgado destacó que la labor docente transforma no solo trayectorias profesionales, sino también la vida de más de 80 mil estudiantes de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, fortaleciendo así la capacidad de la institución para responder a los desafíos educativos contemporáneos.

Asimismo, subrayó que la formación y actualización permanente del personal académico son fundamentales para la evolución institucional y para consolidar una enseñanza humanista, centrada en las personas y orientada a la excelencia educativa.

En este sentido, anunció que la Transformación Universitaria impulsa procesos de recategorización, definitividad y asignación de plazas mediante convocatorias abiertas y públicas. Además, informó que, resultado de la disciplina financiera de la institución y únicamente por este año, se otorgará un bono de fortalecimiento a la labor docente en beneficio de la totalidad de las maestras y maestros auriverdes.

El papel del profesarado

Por su parte, Herrera Tapia señaló que, en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, el papel del profesorado adquiere una dimensión aún más profunda al formar personas críticas, solidarias, conscientes de su entorno y comprometidas con la transformación social.

Reconoció también a las y los docentes que inspiran y acompañan a las juventudes universitarias durante su formación profesional, y refrendó el compromiso institucional con una enseñanza empática, sensible y acorde con los retos tecnológicos y sociales del siglo XXI.

En tanto, González Villaseñor resaltó que las y los profesores representan guía, ejemplo e inspiración para la comunidad universitaria, al generar espacios de transformación y crecimiento humano que contribuyen a la construcción de sociedades más justas y conscientes.

Además, agradeció el liderazgo cercano y humano de la rectora Patricia Zarza, al promover una universidad en la que el conocimiento esté acompañado de valores, empatía y compromiso social.

Durante su conferencia, Díaz Barriga Arceo advirtió que la universidad mexicana enfrenta nuevos desafíos derivados de las tensiones entre la formación humanística y las demandas del mercado laboral, así como de las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas que impactan en la educación superior.

Ante este panorama, enfatizó la necesidad de que cada institución construya modelos curriculares y didácticos propios, capaces de integrar contenidos, fortalecer la formación profesional y recuperar el sentido social de la educación pública.

A nombre de las y los galardonados, la académica de la Facultad de Medicina, Beatriz Elina Martínez Carrillo, expresó que ser docente implica el privilegio de moldear el futuro desde el respeto, la paciencia y la sabiduría, al tiempo que agradeció a la UAEMéx por ofrecer un entorno de riqueza académica y humana que favorece el desarrollo integral del profesorado.