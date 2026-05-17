CSP: ningún gobierno le va a arrebatar la transformación al pueblo de México

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Ante la fuga -y auto entrega a EU- de los dos más cercanos y vitales colaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y frente el cierre del cerco de EU contra los narco-políticos de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum siente que, desde fuera, podrían intentar arrebatarle el proyecto de la transformación.

Es decir, venir por un cambio de régimen. O a poner fin al de la llamada 4T, proyecto ideado y lanzado por Andrés Manuel López Obrador a partir de 2018. Y que ella continúa.

Obvio, no lo dijo, pero es evidente que ese alguien que amenaza a la 4T es sin duda el gobierno de Donald Trump… apoyado por su secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio.

No puede leerse de otra forma lo que la mandataria mexicana -hoy arrinconada por el caso de las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia y el tribunal del sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y 9 cómplices más por narcotráfico- dijo sin más el sábado en Kanasín, Yucatán, en una gira finsemanal.

“Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México… le pertenece al pueblo… no, ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

Sheinbaum lanzó su advertencia luego de inaugurar un plantel de la Universidad Rosario Castellanos y al hablar a jóvenes estudiantes que no sabían a que se refería. Agregó:

“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México…”

Y les pidió estar atentos.

“No se les olvide nunca, porque los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos…”

Se entregan 2 socios vitales de Rocha Moya

Hacia fines de la semana, trascendió la sorpresiva, obviamente inesperada, fuga y auto-entrega, casi simultánea, del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez -ex secretario de Seguridad- y de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Rocha Moya.

Ambos se encuentran hoy ya en el tribunal del sur de Nueva York donde se seguirá el juicio contra ellos, el ex gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 5 acusados por ser parte del Cartel de Sinaloa y operar bajo el mando de Los Chapitos.

Por los cargos que ocuparon en el momento en que lo hicieron, Merida Sánchez y Díaz Vega podrían implicar gravemente al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

En esos hechos, afirman en EU, se utilizó al Cártel de Sinaloa y Los Chapitos para amedrentar, secuestrar e incluso ejecutar opositores y así ganar para los candidatos de Morena la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones en la elección de Sinaloa en 2021 y en otras entidades más: BC, Sonora, Nayarit, Colima y Guerrero.

Trump estrecha su asedio contra Claudia

Todo eso se da mientras el presidente Donald Trump estrecha su cerco contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El fin de semana, el reconocido periodista Jack Nicklaus, de The New York Times, informó que el Departamento de Justicia de Trump presiona a sus fiscales federales a que investiguen y utilicen leyes de terrorismo en los expedientes sobre corrupción y narcotráfico que involucran a funcionarios mexicanos…

Esta instrucción se da luego de que el jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que los políticos mexicanos aliados a los cárteles son igualmente culpables de envenenar y asesinar estadounidenses.

“No hay duda de que los narcotraficantes y los altos funcionarios del gobierno en México han estado en la cama durante años… son igual de responsables por la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y, senador (dijo al republicano Kennedy), le puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México…”

Panistas zarandean a dirigentes de Morena en Chihuahua

Dentro del principio popular de que el que se ríe se lleva, el panismo que apoya a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le pegó una fuerte zarandeada a Ariadna Montiel y a Andrés Andy López Beltrán, líder nacional y secretario de Organización de Morena a su llegada a Chihuahua para encabezar una marcha de protesta contra la mandataria estatal panista.

Los contingentes de aguerridos blanquiazules los recibieron con silbatos, mantas en favor de la gobernadora y de repudio a los dirigentes de Morena y los rodearon y asediaron por todo el aeropuerto hasta que subieron a sus camionetas.

Al parejo, otros contingentes de panistas apoyados por transportistas y agricultores del estado, cerraron carreteras convergentes a la capital del estado, para impedir la llegada de autobuses con acarreados de Morena desde otras entidades.

La estrategia fue simple: les pidieron su credencial de elector y quienes no eran de Chihuahua simplemente no pasaban.

Una de su propio chocolate.

Al final, la marcha de protesta morenista encabezada por Montiel y Andy, junto con la senadora Andrea Chavez y el alcalde Cruz Pérez, no pasó de ser una más en este México convulso.

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