Razones de la entrega

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Angustia, sofoco y preocupación hay no solamente entre los ochos acusados por el gobierno de Estados Unidos que siguen libres en México, por delitos vinculados a la delincuencia organizada, aunque también la aflicción llega a los altos círculos políticos de Morena e incluso al gobierno federal.

Se desconoce cuál fue la razón de entregarse al gobierno que los requiere y no protegerse con el que no tienen ningún problema.

La decisión de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, del estado de Sinaloa, la conocen ellos, así como también la negociación a que llegaron o quieren llegar con el gobierno estadounidense.

Sin embargo, flotan en el ambiente muchas preguntas al respecto, del por qué actuaron así y si confían en una eventual benevolencia del gobierno vecino a cambio de información.

Hay quienes dicen que presentarán pruebas que confirmen su inocencia sobre las acusaciones de las autoridades estadounidenses, que habrían permitido garantizar el funcionamiento del tráfico ilícito de drogas, desde la protección institucional hasta la logística territorial.

Otra versión señala que en México recibieron amenazas para que mantuvieran cerrada la boca y eso los alarmó más que la simple acusación y prefirieron irse con quien los requiere.

Tal vez los mencionados saben mucho o no saben nada y su aportación sea cero y no alcancen la figura de testigos protegidos que, supuestamente, es la meta de su estrategia.

Gerardo Mérida fue solamente quince meses titular de Seguridad Pública en Sinaloa y se dice que la recomendación para el cargo partió del propio Ejército.

Díaz Vega fue por más tiempo (cuatro años) secretario de Finanzas y de él se dice que participaba en las entregas de dinero que hacían los cárteles de la droga.

Lo que digan, poco o mucho, hará que cambie la narrativa de este grupo de otras 8 personas acusadas de vinculación con el crimen organizado y que, aparentemente, en México no han sido acusadas de nada.

Mientras esto sucede, del otro lado de la frontera norte, de los otros 8 acusados no se sabe nada, de los tres principales se dice que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, está protegido por el Ejército en la sede de la región militar, aunque otras versiones aseguran que está en su casa, igualmente protegido.

El senador Enrique Inzunza manda información que se encuentra en Badiraguato, su sitio de nacimiento, donde se dice está protegido por los principales grupos criminales.

Del ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, no se sabe nada, aunque versiones lo sitúan en la propia capital sinaloense.

Y mientras siguen las especulaciones, Inzunza y Gámez recibieron una buena noticia, su partido no los veta para disputar la nominación al gobierno del estado.

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Amor con amor se paga, dice una de las frases más reiteradas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y eso se vio en Veracruz, donde acudió el senador Adán Augusto López, al ser uno de los invitados principales en el cumpleaños del también senador Miguel Ángel Yunes Márquez, su convidado en la 4T que no fue admitido dentro de Morena cuando pidió su incorporación al partido… Los morenos salieron a la calle en Chihuahua para pedir juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos, por el tema de los agentes de la CIA participantes en un operativo antinarcóticos. No pasó inadvertida la presencia de Andrés López Beltrán y la rechifla de que fue objeto en el aeropuerto.