David Parra, factor clave para las elecciones del 27, dicen Copacis

Liderazgo territorial en Naucalpan

Por Arturo Baena.

Naucalpan, Méx.- David Parra Sánchez es un factor clave para el control electoral en este municipio debido a que su estructura y arraigo social lo posicionan como uno de los activos políticos más influyentes de la región de cara a los próximos procesos electorales.

Así lo aseguraron, delegados, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) y empresarios de esta zona reunidos en el centro de este municipio, en donde analizaron las acciones y problemática que se vive en Naucalpan.

“David Parra representa un liderazgo territorial que no pueden ignorar si buscan competitividad real en las próximas elecciones electorales del 2027”, afirmó el empresario Julio Ruiz.

En ese sentido, Delegados, Copacis y liderazgos del municipio, durante la reunión celebrada en la zona centro de San Bartolo; reconocieron que Parra Sánchez, mantiene una red operativa vigente mediante Proyecto Social Naucalpan A.C., implementando jornadas asistenciales y de salud continuas en las comunidades más vulnerables.

«El capital político que ha logrado con más de cinco décadas de trayectoria política y sindical en el municipio, le otorga un voto duro e identidad comunitaria que trasciende a las siglas partidistas», afirmó el líder Roberto Juarez.

Finalmente; los liderazgos destacaron que “a diferencia de los actores tradicionales que surgen únicamente en periodos de campaña, David Parra mantiene una movilización comunitaria permanente y así lo constatan sondeos de opinión que lo ubican como el mejor posicionado en Naucalpan”.