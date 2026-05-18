PAN, listo para ganar en 2027, dice el panista Enrique Vargas del Villar

“Morena no ha cumplido”

Valle de México – Desde luego que Atizapán de Zaragoza, Metepec y Huixquilucan, son un bastión firme del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, vamos a ganar más municipios que hoy están en manos de Morena, partido que no le ha cumplido a las familias mexiquenses en lo más elemental. Demostraremos una vez más, que la unidad nos fortalece de la mano de la sociedad.

Afirmó lo anterior, Enrique Vargas del Villar, actual senador de la República e inminente abanderado de ese partido al gobierno de Huixquilucan, al tiempo de puntualizar que “recientes estadísticas señalan la inconformidad de la ciudadanía por los actuales gobiernos que han fallado en materias de seguridad pública y falta de servicios públicos, entre otros rubros”.

Vargas del Villar destacó que es evidente el rechazo a gobiernos de Morena en municipios mexiquenses lo cual se manifiesta a través de sondeos que indican que el 31.6% de los encuestados nunca votaría por el partido que lleva al país en retroceso

“Las manifestaciones de rechazo a mandatarios de Morena en el Estado de México en actos públicos son evidencias del hartazgo ciudadano ante malos gobiernos en alcaldías como son Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, entre otros”, comentó

Finalmente, Enrique Vargas señaló que «Acción Nacional está más que listo para enfrentar y ganar los procesos del 2027. Vamos con paso firme para ganar las elecciones y regresar a las familias la tranquilidad y justicia social que demandan».