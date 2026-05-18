La transformación de Naucalpan hoy es una realidad: Paulo Lara

Programa Huellas de la Transformación

Naucalpan, Méx.- “Hoy sí se atienden las necesidades y demandas de las familias naucalpenses que por años fueron olvidadas por pasadas administraciones. El rostro de Naucalpan ha cambiado con el programa Huellas de la Transformación”.

Así lo expresó en entrevista, el Quinto Regidor Paulo Lara, al tiempo de insistir que bajo la dirección del alcalde Isaac Montoya, «cerca del 70 por ciento de las comunidades que históricamente padecieron rezago y abandono, hoy sí son escuchadas y beneficiadas con servicios eficientes y de calidad». abundó.

El también Comisario del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas), destacó que «estas acciones incluyen una inversión histórica en obras y recuperación de espacios públicos, para saldar deudas sociales heredadas por administraciones anteriores», abundó.

Paulo Lara remarcó que el plan de recuperación contempla acciones en infraestructura, movilidad y servicios públicos, entre otros, necesarios para la atención de las y los naucalpenses.