Hay transparencia y ataque a la corrupción en Atizapán: Pedro Rodríguez

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El gobierno de esta localidad mantiene un fuerte enfoque hacia la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Esta estrategia incluye, tanto al gobierno central como al Sistema Municipal DIF. Acciones principales y combate a la corrupción. El municipio implementa políticas integrales mediante un plan de 10 acciones anticorrupción impulsado de manera reciente por sus dependencias, así lo reiteró el alcalde Pedro Rodríguez, durante los festejos del Día de las Madres y del Maestro.