Bosé cautiva a la CDMX con su “Importante Tour”* Destacadas, Espectáculos lunes 18, May 2026
- Con dos sold outs en Auditorio Nacional
- La gira concluye en Tijuana este 23 de mayo
El icónico cantante Miguel Bosé, considerado uno de los artistas hispanos más influyentes del mundo, continúa haciendo historia a más de un año de haber iniciado su gira “Importante Tour 25/26”. Con 70 conciertos realizados, Bosé sigue impactando a su público con un espectáculo intenso, íntimo, emotivo y profundamente conmovedor.
Conquistó la Ciudad de México con dos fechas completamente sold out los pasados 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional, donde miles de asistentes vivieron noches llenas de emoción, nostalgia y grandes éxitos. Ahora, el artista se prepara para llegar a Tijuana el próximo 23 de mayo, ciudad que marcará la última fecha de esta etapa del exitoso “Importante Tour 25/26”.
Tras años de espera, Bosé regresó a los escenarios con un show que sacude el corazón y conecta con cada espectador de manera única. Su imponente presencia escénica, acompañada de una puesta en escena de alto nivel, demuestra por qué sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo intacto el amor de sus seguidores más fieles.
“Un espectáculo que fusiona magia, música y emoción”
El “Importante Tour 25/26” es mucho más que un concierto: es una experiencia sensorial donde la música, la coreografía, la iluminación y el sonido se funden con elegancia y fuerza. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un viaje íntimo y vibrante, donde Bosé transforma cada canción en un momento inolvidable.
Temas icónicos como “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy”, “Amiga” y muchos más forman parte de un repertorio que trasciende generaciones y que se convierte en el soundtrack de vida de cada asistente.
Los escenarios que ya han sido testigos de esta gira (México, España, EU, centro y Sudamérica) dan fe de la magia y el fervor que despierta Bosé. Miles de personas se han reunido para cantar, emocionarse y vivir de cerca un espectáculo que rompe fronteras.