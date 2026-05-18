Bosé cautiva a la CDMX con su “Importante Tour”

Con dos sold outs en Auditorio Nacional

La gira concluye en Tijuana este 23 de mayo

El icónico cantante Miguel Bosé, considerado uno de los artistas hispanos más influyentes del mundo, continúa haciendo historia a más de un año de haber iniciado su gira “Importante Tour 25/26”. Con 70 conciertos realizados, Bosé sigue impactando a su público con un espectáculo intenso, íntimo, emotivo y profundamente conmovedor.

Conquistó la Ciudad de México con dos fechas completamente sold out los pasados 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional, donde miles de asistentes vivieron noches llenas de emoción, nostalgia y grandes éxitos. Ahora, el artista se prepara para llegar a Tijuana el próximo 23 de mayo, ciudad que marcará la última fecha de esta etapa del exitoso “Importante Tour 25/26”.

Tras años de espera, Bosé regresó a los escenarios con un show que sacude el corazón y conecta con cada espectador de manera única. Su imponente presencia escénica, acompañada de una puesta en escena de alto nivel, demuestra por qué sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo intacto el amor de sus seguidores más fieles.

“Un espectáculo que fusiona magia, música y emoción”

El “Importante Tour 25/26” es mucho más que un concierto: es una experiencia sensorial donde la música, la coreografía, la iluminación y el sonido se funden con elegancia y fuerza. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un viaje íntimo y vibrante, donde Bosé transforma cada canción en un momento inolvidable.

Temas icónicos como “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy”, “Amiga” y muchos más forman parte de un repertorio que trasciende generaciones y que se convierte en el soundtrack de vida de cada asistente.

Los escenarios que ya han sido testigos de esta gira (México, España, EU, centro y Sudamérica) dan fe de la magia y el fervor que despierta Bosé. Miles de personas se han reunido para cantar, emocionarse y vivir de cerca un espectáculo que rompe fronteras.