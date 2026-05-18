Integrantes la CNTE amenazan la organización del Mundial 2026

Maestros anuncian huelga nacional y plantón en CDMX

Ante la falta de respuesta del gobierno para abrogar la Ley del ISSSTE y un aumento insuficiente de su salario, el magisterio dididente irá a huelga

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó estallar una huelga nacional el próximo 1 de junio, 10 días antes del inicuio del Mundial 2026, con una marcha del Ángel al Zócalo e instalar un plantón indefinido para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa y un aumento salarial de 100 por ciento.

“No hay manera de frenar la huelga nacional; la única forma es la abrogación de las dos reformas”, advirtió Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, al informar que la Asamblea Nacional Representativa concluyó la madrugada de este domingo tras más de 12 horas de discusión y consenso entre alrededor de 290 delegados de más de 30 secciones sindicales.

El dirigente magisterial detalló que la movilización iniciará a las nueve de la mañana del 1 de junio y culminará con la instalación del plantón en el Zócalo, donde posteriormente la CNTE realizará una asamblea para definir las acciones de los días siguientes. También pidió comprensión a los habitantes de la Ciudad de México y a los padres de familia.

“No es nuestra lucha entre ciudadanos, no es contra ustedes. Es contra un sistema que día a día cancela nuestras conquistas y los derechos más fundamentales que tenemos”, sostuvo.

Tras concluir la asamblea nacional representativa de las secciones sindicales que integran la CNTE, también se estableció que la mayoría de las protestas y movilizaciones se concentrarán principalmente en cada uno de los estados, y en menor proporción en la Ciudad de México. Además, es posible que las escuelas con representación de la CNTE suspendan clases.

“Las y los delegados de las diferentes Secciones Democráticas aglutinadas a la CNTE, expresaron el sentir y mandato de las bases movilizadas, ratificando la continuidad de la jornada de lucha y la huelga nacional, ante la falta de respuestas concretas del Estado a las demandas centrales del magisterio y del pueblo trabajador”, informó.

Movilización en 10 estados

En Oaxaca, la Sección 22 del SNTE arrancará el paro indefinido de labores una semana antes, el 25 de mayo, y se concentrará durante siete días en la capital del estado; posteriormente, el 1 de junio, un contingente con el 20 por ciento de sus agremiados se sumará a las movilizaciones en la Ciudad de México.

El magisterio oaxaqueño determinó movilizarse antes, dijo, con el fin de encontrar respuesta a sus demandas labores, políticas y sociales, de carácter estatal.

Finalmente, la CNTE expresó que mantiene firme su convicción de lucha, unidad y organización, “llamando al magisterio democrático y al pueblo de México a fortalecer la resistencia y la movilización nacional hasta conquistar justicia laboral y social”.

Gobierno evade demandas del magisterio, afirman líderes

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes sindicales acusaron al gobierno federal de no responder de fondo a su pliego petitorio y señalaron que el documento entregado por la Secretaría de Educación Pública consiste principalmente en un informe de programas sociales.

Jenny Araceli Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, afirmó que la respuesta oficial de 17 páginas firmada por el titular de la SEP, Mario Delgado, evade las demandas centrales del movimiento.

“Más que respuestas, es un informe de todos los programas sociales que ha implementado este gobierno”, señaló la dirigente, quien agregó que el documento no ofrece soluciones concretas sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa, la reinstalación de trabajadores cesados ni el desmantelamiento del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La lideresa oaxaqueña indicó además que su sección iniciará un paro indefinido desde el 25 de mayo para exigir respuestas a demandas estatales, entre ellas pagos pendientes, contratación de personal y entrega de uniformes escolares y mobiliario tecnológico.

En tanto, Elvira Vélez Morales, secretaria general de la CETEG en Guerrero, advirtió que la CNTE no descarta nuevas protestas durante las actividades relacionadas con el Mundial y acusó al gobierno de intentar blindar el Zócalo capitalino.

“El Zócalo no debe ser privatizado solamente para espacios donde ofrezcan un espectáculo, pero no ofrezca una inversión inmediata al magisterio”, declaró.

La dirigente sostuvo que el movimiento busca visibilizar ante el mundo las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores del Estado y reiteró que la huelga dependerá de la respuesta gubernamental.

“Esta movilización va a durar los días que el mismo movimiento determine”, dijo.

La CNTE rechazó además el incremento salarial de 9 por ciento anunciado por el gobierno federal al considerar que en términos reales representa apenas un aumento de 4.3 por ciento al salario integrado.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 democrática de la Ciudad de México, calificó el ajuste como “migajas” y aseguró que el incremento apenas significaría 27 pesos diarios adicionales para los trabajadores de la educación.