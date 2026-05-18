Descarta Sheinbaum riesgos, tras entrega en EU de cercanos a Rocha

Confirman congelamiento de cuentas

Aseguró que su administración no tiene nada que ocultar frente a las investigaciones abiertas en ese país

Tras la entrega voluntaria en Estados Unidos de dos ex funcionarios cercanos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos para su gobierno.

Sostuvo que la decisión de entregarse fue tomada por el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y del ex Secretario de Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega y aseguró que su administración no tiene nada que ocultar frente a las investigaciones abiertas en Estados Unidos.

En la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, se preguntó: -¿Qué riesgos ve usted de que estas personas que se entregaron, dentro de lo que pudieran declarar a Estados Unidos?.

«Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno», respondió Sheinbaum.

Posteriormente, se le cuestionó si no ve riesgos de que Morena sea declarado en EU como organización terrorista y afirmó que no.

-Dado el contexto que hay en la relación con Estados Unidos, ¿usted no ve riesgo de que Morena sea declarado como una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los cárteles en México?, se le preguntó.

«No, ningún riesgo», comentó.

Por otro lado, Sheinbaum explicó que, aún cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado públicamente de «gobiernos de narcos» en México, nunca la ha acusado a ella.

A pregunta expresa sobre si han abordado el tema en conversaciones telefónicas, la mandataria aseguró ha rechazado esos señalamientos del republicano.

«Cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la Presidenta y además siempre le he dicho: no es cierto, Presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México», expresó.

Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su Gobierno y aseguró que en el sexenio han sido detenidos 72 objetivos relevantes de grupos criminales y más de 50 mil personas.

Confirman congelamiento de cuentas a Rocha Moya

La presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló, de manera preventiva, las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y los otros implicados en las solicitudes de detención con fines de extradición que hizo Estados Unidos.

Sin embargo , precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que en función de que los bancos mexicanos tienen relación con entidades financieras estadounidenses, se realizó de manera preventiva.

Al referirse ampliamente al caso Sinaloa y la relación con Estados Unidos, la mandataria advirtió que es importante que allá tengan claro los límites de la colaboración sobre la base del respeto a nuestra soberanía.

“En México las instituciones mexicanas son las responsables de combatir al crimen organizado. Ellos nos pueden ayudar proporcionando información pero sobre todo, atendiendo el consumo elevado de drogas allá y el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, dijo.

Enviará al Congreso propuesta para cambiar la elección del Poder Judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará al Congreso de la Unión la propuesta para cambiar la fecha de la elección del Poder Judicial, del 2027 al domingo 4 de junio de 2028 a nivel federal y local, además de modificaciones a la boleta para simplificar y permitir la participación de las mexicanas y los mexicanos.

“Esta es la propuesta que estamos haciendo, como ven, es mover la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028, en caso de que haya revocación de mandato en el 2028 se hace el mismo día y en la misma casilla. Y hay algunas modificaciones que se hacen para facilitar la boleta por las características que tuvo la votación del 2025 de tal manera que sea más sencillo para las y los electores para quien votamos, para quienes vamos a elegir que sea más sencilla la votación, pueda distinguirse quien propone a los candidatos.

“Y también la elección en las tres comisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que pueden tener una Comisión Única que pueda hacer la evaluación de las calificaciones de cada uno para poder simplificar y permitir la participación de todas y todos los mexicanos en la elección del Poder Judicial”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que el cambio de fecha propuesta permitirá que las y los electores no cambien de casilla para realizar su voto, como ocurriría si la votación se lleva a cabo en 2027. “Si fuera en este momento, en el 2027, la elección, tendrían que ser casillas distintas, entonces la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados, en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”, informó.