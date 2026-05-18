¡El “Mariachazo” hará historia!

Juntos El Mariachi Vargas de Tecalitlány el Nuevo Tecalitlán

La Arena CDMX será la sede un festival que logrará lo que muchos consideraban imposible

Por: Asael Grande

Por primera vez las dos instituciones más grandes de la música ranchera compartirán escenario el próximo 29 de mayo. La capital del país se prepara para recibir un evento sin precedentes en la historia de la música tradicional mexicana.

La Arena CDMX será la sede del “Mariachazo”, un festival que logrará lo que muchos consideraban imposible: reunir en una misma noche al Mariachi Vargas de Tecalitlán y al Mariachi Nuevo Tecalitlán. A partir de las 21:00 horas, los asistentes serán testigos de una cumbre de titanes que busca rendir tributo a las raíces sonoras de México, en una velada donde el orgullo nacional y la nostalgia serán los ejes centrales.

La importancia de este encuentro radica en la trayectoria de ambos ensambles: con 129 años de historia (fundado en 1897), el Mariachi Vargas de Tecalitlán es considerado “El Mejor Mariachi del Mundo”. Bajo la actual dirección de Carlos Martínez, la agrupación es el pilar que moldeó el mariachi moderno, influyendo en géneros como el son jalisciense y el bolero ranchero. Por su parte, el Mariachi Nuevo Tecalitlán fue fundado en 1965 por los hermanos Martínez Barajas, y representa la excelencia de la escuela tapatía. Con seis décadas de trayectoria, se han consolidado como un referente de virtuosismo técnico y frescura sonora.

Destacado trompetista, director general y representante del Mariachi Nuevo Tecalitlán, Ángel Martínez, comentó que “el Mariachazo es resaltar lo que es la esencia de la música mexicana, de lo que es la música de mariachi, y nos representa a todos los mexicanos en nuestra esencia, en nuestra cultura, y es un honor para nosotros poder traerlo para todo el público, la esencia de la música mexicana es el pueblo, lo que a la gente le gusta, lo que la gente disfruta y canta, cada una de sus fiestas, de sus eventos; Mariachazo es un espectáculo que está cerca del gusto de la gente”, comentó el líder de la agrupación.

Esta magna función en el moderno recinto de la Arena CDMX se perfila como un rito sonoro de carácter absolutamente imperdible para cualquier amante de nuestras raíces y nuestra cultura. No se trata únicamente de asistir para corear a todo pulmón los grandes éxitos que han vestido películas de la época de oro, programas de televisión y celebraciones familiares por décadas. Se trata de atestiguar el diálogo en vivo de dos escuelas maestras que le han dado al mundo entero una idea clara, sonora y emocionante de a qué suena el alma de México.

“Actualmente somos la sexta generación, el Mariachi Vargas ha tenido grandes cantantes, músicos e instrumentistas en su historia –comenta, Carlos Martínez, actual director musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán– tenemos bastante tiempo de pensar este proyecto para presentarlo en la Arena CDMX, la música de mariachi es la que representa a México en el mundo, somos la bandera musical, será algo especial, en donde el artista es el mariachi, queremos que el mariachi siga estando a la vanguardia; el repertorio del concepto Mariachazo durará tres horas, habrá un repertorio con canciones de mariachi, boleros, homenajes a los grandes ídolos como Vicente Fernández, Juan Gabriel, lo podrá disfrutar el público para bailar y poder cantar, será una fusión la que habrá en el escenario”.

El concierto se perfila como un “rito sonoro” imperdible para los amantes de la cultura nacional. Los boletos para este hito histórico ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Superboletos y en las taquillas de la Arena CDMX.

El concierto se perfila como un “rito sonoro” imperdible para los amantes de la cultura nacional.