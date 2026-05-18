Se dispara en 150% los jóvenes involucrados en violencia

Nada detiene el narco-reclutamiento

Fracasa la promesa de arrebatarlos de las garras del crimen mediante programas sociales

Casos de decenas de menores de edad involucrados en la delinucencia organizada, como el del joven de 17 años que asesinó en noviembre de 2025 al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, o el del joven de 18 que en octubre de ese año mató a tiros al abogado David Cohen en la Ciudad de México muestran que la violencia y el reclutamiento no se detuvieron con las becas ni programas sociales.

A esto se suma un problema de fondo, pues en México no existe una forma precisa de medir el reclutamiento de menores de edad y jóvenes por el crimen organizado, debido a que no está tipificado como delito.

Esto implica la ausencia de registros oficiales, bases de datos o estadísticas que permitan dimensionar cuántos adolescentes están siendo incorporados a estas redes criminales, más allá de aproximaciones indirectas, explica en entrevista Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. “Si no está tipificado, no existe: no hay datos, no hay obligación de rendir cuentas”, subraya.

También lo reflejan las cifras oficiales recabadas vía transparencia para esta investigación, en la que 23 fiscalías estatales reportaron datos sobre jóvenes detenidos por homicidio doloso, lesiones, portación de armas y delitos de narcomenudeo, mientras que entidades como Guanajuato, donde hay un problema grave de violencia, Veracruz o Morelos no transparentaron la información.

Ante esta ausencia de datos directos sobre reclutamiento, el análisis de la participación de jóvenes en delitos vinculados al crimen organizado se convierte en una de las pocas ventanas disponibles para aproximarse a la magnitud del fenómeno.

La promesa fue arrebatar a los jóvenes de las garras del crimen mediante becas para aprender un oficio. Solo este programa implicó un desembolso de 120 mil millones de pesos en el sexenio pasado; y para el primer año de Claudia Sheinbaum PARDOse aprobaron otros 24 mil 200 millones, junto con un aumento en el monto del apoyo, que pasó de 6 mil pesos mensuales al inicio del sexenio anterior a 9 mil 500 en 2026.

Jóvenes detenidos por narcomenudeo se disparan 243 %; por homicidio, 86%

Entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el número de jóvenes de 18 a 29 años detenidos por los delitos mencionados aumentó casi 150%, pese a las becas: de 56 mil 502 detenciones se disparó hasta 140 mil 444.

El crecimiento se explica principalmente por el narcomenudeo, cuyas detenciones se incrementaron 243 %, hasta convertirse en casi 8 de cada 10 capturas de jóvenes.

Aunque el aumento no se limitó a delitos de mercado. Las detenciones por asesinato también crecieron de manera significativa: 86% más jóvenes fueron detenidos: de 2 mil 415 casos, se pasó a 4 mil 500 con López Obrador.

Las lesiones dolosas -otra expresión directa de violencia- también registraron un incremento, aunque más moderado (12 mil 417 detenciones, 25 % más), mientras que la portación de armas se mantuvo prácticamente sin cambios con algo más de 9 mil casos registrados en ambos sexenios.

En conjunto, homicidios y lesiones -los indicadores más claros de violencia física- reflejan un aumento en el pasado sexenio muy cercano al 35 %.

Aumenta ritmo de detenidos con Sheinbaum Pardo

Los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum no muestran una reversión de la tendencia.

De enero a mayo de 2025, las fiscalías estatales reportaron 9 mil 309 detenciones de jóvenes, un volumen que ya supera varios años completos de sexenios anteriores, como 2013, por ejemplo, cuando en 12 meses sumaron 5 mil 408 detenciones, un 72% menos.

El promedio mensual -1 mil 862 jóvenes detenidos- resulta más de 300% superior al registrado en el arranque del sexenio peñista.

Aunque ligeramente por debajo de los máximos observados en los últimos dos años del gobierno de López Obrador, el ritmo en la administración de Sheinbaum Pardo confirma que la dinámica de capturas masivas de jóvenes se mantiene.

En cuanto a jóvenes detenidos por estados, durante el sexenio peñista se concentraron principalmente en entidades del norte como Chihuahua, Baja California y Nuevo León. Con López Obrador, la dinámica se expandió y se urbanizó, con la Ciudad de México como epicentro absoluto: 47 mil 822 detenciones de jóvenes.

Después de la capital, los estados donde se detienen a más jóvenes por delitos vinculados al crimen organizado son Nuevo León (21 mil 172); Chihuahua (19 mil 530); Baja California (18 mil 362); y San Luis Potosí Potosí (11 mil 124).

La tendencia se replica en niños, niñas y adolescentes

Durante el sexenio de López Obrador, las detenciones de personas de menos de 18 años de edad (14 mil 068 casos) aumentaron cerca del 80 % en comparación con el periodo de Felipe Calderón (7 mil 906) y un 2.2% más que con Peña Nieto (13 mil 761).

El narcomenudeo volvió a concentrar la mayoría de las detenciones: pasó de representar un fracción marginal en el sexenio calderonista (13 % de los detenidos) a superar el 80% del total en la administración pasada con 11 mil 349 casos.

El experto en infancia Juan Martín Pérez García advierte que estos datos no deben leerse únicamente como un aumento en la criminalidad juvenil, sino como un indicador indirecto de contextos de alta vulnerabilidad y de captación por parte de grupos criminales que encuentran en los adolescentes una población disponible y sustituible.

En ese sentido, el problema no es cuántos niños, niñas y jóvenes delinquen, sino cuántos están en condiciones de vulnerabilidad para ser captados por el crimen, señala.