Trasfondo político

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

Ciertamente, México enfrenta un agravado problema de narcotráfico, pero es falso que el presidente Donald Trump quiera acabar con el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos; lo que pretende es someter a nuestro país a sus designios y empujar a la ultraderecha para ganar posiciones electorales en 2027.

Si Estados Unidos quisiera verdaderamente combatir el tráfico de drogas, no lo haría sólo con declaraciones en contra de los cárteles mexicanos, ya elevados por Washington al grado de grupos terroristas, sino combatiendo a las innumerables pandillas que existen a lo largo del territorio del país del norte.

Lo podría hacer también, y con gran eficiencia, si combatiera el lavado de dinero allá, donde están las verdaderas ganancias de los narcóticos, en la banca estadounidense y Wall Street.

La narrativa de narco-gobierno sólo tiene la finalidad de desprestigiar a un gobierno de izquierda de gran respaldo popular y también, de incrementar sus ganancias en la adquisición de estupefacientes de México o cualquier otro lugar del mundo.

En los próximos días vendrán a México importantes funcionarios de allende el Río Bravo: Markwayne Mullin, director del Departamento de Seguridad Nacional; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

En distintas fechas, pero en todos los casos su intención es cercar al gobierno mexicano para satisfacer las ambiciones de Washington, aunque no será tarea sencilla porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha definido bien la posición soberanista nacional y el mantenimiento de la ruta social adoptada desde hace casi 8 años.

No obstante, sí habrá posibilidades de llegar a acuerdos sanos para ambas naciones si priva la inteligencia y el interés mutuo por encima de la arrogancia y la imposición acostumbrada por el régimen del presidente convicto.

Susurros

Chihuahua se convirtió el fin de semana pasado en el centro de la disputa impulsada por Washington, entre la derecha entreguista y la izquierda progresista. Escenario que habrá de clarificarse hasta las elecciones de 2027, cuando la entidad más grande de la República decida en las urnas si continúa un gobierno panista o llega uno de Morena.

Hasta ahora la disputa se ve pareja, por lo que el candidato o candidata de cada postura será definitorio en el resultado. Por lo pronto, la senadora Andrea Chávez parece perder fuerza frente al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Por el PAN, quien va a la cabeza es el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Veremos.

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