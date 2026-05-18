Tecate Emblema 2026: la CDMX vive fin de semana de pop y nostalgia

En el Autódromo Hermanos Rodríguez

Reunió a figuras como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS, Cazzu, HA*ASH, RuPaul y Paris Hilton

El festival Tecate Emblema celebró su edición 2026 los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una cartelera que reunió a figuras del pop internacional y latino como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS, Cazzu, HA*ASH, RuPaul y Paris Hilton. La propuesta confirmó el perfil del encuentro: un espacio donde conviven la nostalgia dosmilera, los fenómenos virales y el espectáculo pop en gran formato.

Es así que, la Ciudad de México volvió a convertirse en punto de reunión para miles de asistentes con la realización del festival como una edición “más pop y chic”, una definición que se reflejó en un cartel dominado por artistas de alto reconocimiento mediático y fuerte arrastre generacional.

Lejos de encerrarse en una sola corriente musical, el festival apostó por una mezcla amplia de pop anglo, pop latino, música urbana, electrónica y figuras ligadas al entretenimiento global. Y es que, la lógica del Tecate Emblema volvió a ser clara: hacer del pop una categoría amplia, capaz de incluir tanto a artistas de trayectoria consolidada como a figuras virales, celebridades de la cultura mediática y proyectos con fuerte conexión emocional con públicos jóvenes y adultos.

En ese sentido, la edición 2026 reforzó la identidad del festival como una experiencia construida no solo desde la música, sino también desde la nostalgia, la estética y la conversación digital.

Cazzu, una de las mas esperadas

Cazzu apareció en el horario estelar del sábado, en el Tecate Main Stage, una ubicación que confirmó su peso dentro del cartel del festival y la colocó entre las artistas más esperadas del fin de semana.

La presentación de la cantante argentina destacó por su ambición musical. Cazzu ofreció un show con músicos en vivo y una propuesta más rica que la simple suma de éxitos reconocibles, al desplegar recursos que tocaron sonidos cercanos a la salsa, el regional mexicano, el rap, el reguetón, la cumbia, el tango y otras referencias latinas.

“¡Hola México!”, saludó al público en repetidas ocasiones, mientras interrpetó temas como “La Cueva”, “Mucha está” y “Peliculeo”.

Posteriormente agregó “Vamos a bailar un poco, hasta donde ustedes quieran, no me enojo, no los culpo, yo también guardaría energía para Joe”, dijo en referencia a los Jonas Brothers que cerrarían la noche en el mismo escenario.

Uno de los momentos mas épicos fue cuando comentó “Un poquito de salsita para preparar esas cuerpas” para proceder a cantar “Que disparen” y “Si una vez” de Selena, esta última que fue coreada por miles presentes en este recinto.

Al inclinar su repertior hacia el territorio de la cumbia, con temas como “Tú y tú”, que canta con Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules; declaró “Este es un país cumbiero, hay que aceptarlo”, y cerró con la canción “Con otra”.

Jonas Brothers, el gran cierre del primer día

Jonas Brothers encabezaron la jornada del sábado en el escenario principal, una posición reservada para el acto más simbólico del día y como una apuesta directa a la nostalgia pop de los años dos mil.

Su presencia encajó de forma natural con el concepto del festival. El trío representa uno de los nombres más reconocibles del pop internacional para una generación que creció con ellos, y por eso su inclusión funcionó como ancla emocional, ya que Joe y Nick también demostraron su amor por este país al portar jerseys de la Selección Mexicana para salir a tocar.

En uno de los momenots más peculiares del concierto y de todo el festival, Joe interactuó con una fan colombiana que tenía un letrero con una imagen de Betty, la fea, otra de la telenovela Teresa y una tercera de Pasión de gavilanes. Esta chica le pidió elegir entre las tres fotos y Joe escogió Teresa. Debajo de la imagen estaba escrito ‘Video Girl’, así que procedieron a interpretar ese tema.

Tambien cantaron otros como “Love me to Heaven”, “Shelf” y “Only Human” con lo que los Jonas Brothers demostraron ser una de las agrupaciones mas queridas.

Louis Tomlinson irrumpe con gran personalidad

Louis Tomlinson ocupó uno de los espacios más importantes del sábado al presentarse en el Tecate Main Stage, justo antes del cierre de Jonas Brothers. Su ubicación en el cartel confirmó el lugar que conserva entre el público mexicano y su capacidad para convocar a una audiencia marcada por la memoria de One Direction, pero también interesada en su trayectoria individual.

Su paso por el festival no se sostuvo únicamente en la nostalgia por la boy band británica, Tomlinson mostró convicción en su carrera solista y un sonido más cercano a la llamada “música de guitarra”, con guiños al indie rock dosmilero, al pop punk y al rock alternativo, una línea visible en canciones como “Imposter”, “Face The Music”, “Silver Tongues” y “Palaces”.

Ese matiz resulta central para valorar su presentación. Más que depender por completo de un pasado exitoso, el cantante británico fue leído como un artista que utiliza ese pasado como punto de partida para defender una identidad musical propia, con un show que conectó el recuerdo colectivo con un presente más definido.

RuPaul, refuerza la

identidad del festival

RuPaul figuró en el cartel, compartiendo jornada con Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu. Su presencia fue una de las incorporaciones más llamativas del festival, en especial por el modo en que amplía la idea de espectáculo pop más allá del formato tradicional de concierto.

La inclusión de RuPaul reforzó el sello del Tecate Emblema como un festival asociado al glamour, la libertad estética y la cultura pop en sentido amplio. No se trató solo de sumar un nombre famoso, sino de consolidar un perfil donde también tienen cabida figuras ligadas al performance, la moda y la cultura drag.

En este caso el artista ofrecio un Dj Set que encendio las emociones de todos los presentes. Que además de bailar y saltar, muchos aparecieron como todas unas divas drag.

Gloria Trevi, estelar del domingo

La cantante regiomontana ofreció un espectáculo cargado de intensidad y nostalgia, al iniciar su presentación suspendida en medio del escenario con “Dr. psiquiatra”, seguida de clásicos como “Zapatos viejos” y “Papa sin catsup”.

“Ciudad de México y toda la raza que viene de todas partes del mundo… esta noche nos la vamos a pasar con madre”, lanzó Trevi, mientras se despojaba de su chamarra en pleno cambio de vestuario. La artista recordó cómo a los 20 años ya había compuesto “El recuento de los daños”, y se mostró “lochona, desmadrosa, encuerando”, fiel a su estilo irreverente.

Los cambios de atuendo fueron parte del show: blusa plateada con falda rosa, blazer rojo con brillos, botas negras y falda vinipiel, además de blusa rosa con diamantes y guantes largos.

El público coreó temas de los noventa como “El último beso”, pero también se encendió con ritmos urbanos como “Ábranse perras” y “Me lloras”, acompañados por cinco bailarines que mostraron coreografías de alto impacto. La intérprete pidió a sus seguidores: “Nunca más se dejen humillar ni pisar por ningún perro ni ninguna perra”.

El repertorio incluyó “5 minutos”, “Con los ojos cerrados”, “Vestida de azúcar” y “El favor de la soledad”, en un recinto que lució abarrotado según las tomas aéreas proyectadas en pantallas.

La recta final llegó con “Pruébamelo”, “Gloria” en versión disco y “No querías lastimarme”. Pero la máxima energía se reservó para “Pelo suelto”, cuando Trevi bajó del escenario para caminar entre el público.

El cierre fue con “Todos me miran”, himno de la comunidad LGBT+, iluminando el escenario con los siete colores de la bandera arcoíris y provocando un grito unísono que selló la noche.

HA*ASH, el romance y el despecho

HA*ASH se presentó en el escenario principal, en una franja estratégica dentro del bloque fuerte de la jornada. El dúo formó parte de la oferta pop latina del festival y ayudó a reforzar el equilibrio entre artistas internacionales y nombres ampliamente reconocidos por el público mexicano.

Ellas dieron un giro nostálgico a la noche arrancando su presentación con “No te quiero nada”. El dúo continuó con varios de sus éxitos y uno de los momentos más celebrados llegó cuando rindieron homenaje a Selena Quintanilla con interpretaciones de “Como la Flor” y “Si una vez”, las más coreadas de su show.

Kenia OS, sensualidad y talento

Kenia OS tuvo uno de los horarios más importantes del domingo en el escenario principal, al ser una de las artistas con mayor tracción entre audiencias jóvenes y entornos digitales.

Dentro de una edición marcada por la convivencia entre nostalgia pop y figuras del presente, Kenia OS representó con claridad la apuesta por las estrellas mexicanas que han crecido al ritmo de plataformas, redes sociales y fandoms masivos.

La cantante mexicana puso el broche final al festival con un espectáculo lleno de energía y complicidad con sus seguidores. Kenia OS apareció en el escenario con varios cambios de vestuario en tonos rojos, negros y verdes, mientras interpretaba temas como “Problemática” y “Llévatelo”, coreados por miles de keninis desde las primeras filas hasta el fondo del recinto.

En uno de los momentos más celebrados, la artista levantó una bandera LGBT+ y expresó: “Qué vivan las girls y los gays, pobre del que nació hetero, como yo”, generando ovaciones entre el público.

La noche también tuvo colaboraciones: Yeri Mua se unió para cantar “Mamita rica”, mientras que Lola Índigo interpretó “Fifty Fifty” junto a Kenia, quien respondió con humor que aún no está lista para presentarse en España porque “todavía no lleno”.

Más adelante, la intérprete bajó del escenario para cantar “Tú y yo x siempre” rodeada de sus seguidores, repasando distintas etapas de su carrera y reforzando la conexión con su audiencia.

Con esta presentación, Kenia OS clausuró la última jornada del Tecate Emblema 2026, un evento que reunió géneros diversos y artistas nacionales e internacionales en la Ciudad de México.

Paris Hilton, entre la curiosidad y el pop

Paris Hilton fue presentada como una de las apariciones más inesperadas del festival y como responsable de un DJ set que ya generaba conversación antes de que iniciara el evento y que se convirtió en uno de los más aplaudidos al finalizar el festival. Su sola inclusión mostró hasta qué punto el Tecate Emblema entiende el pop como una experiencia ampliada donde caben la música, la celebridad y la cultura del entretenimiento.

Más que una presencia decorativa, su nombre funcionó como emblema del tono glamoroso y mediático que el propio festival quiso proyectar en esta edición. Esa decisión ayudó a distinguir al encuentro frente a otros festivales más centrados en una lógica puramente musical o de nicho.

El Tecate Emblema 2026 volvió a apostar por una fórmula precisa: una mezcla de pop global, nostalgia generacional, figuras latinas de gran alcance y nombres capaces de generar conversación más allá del escenario.