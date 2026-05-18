Turismo debe generar bienestar para comunidades: Miguel Torruco en UAEMéx

El ex titular de la Sectur reflexionó sobre la evolución del turismo mexicano, los retos del sector y el papel de las nuevas generaciones

Toluca, Méx.- La Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en coordinación con la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), capítulo México, recibió al exsecretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, quien impartió la conferencia magistral “El turismo en México: cómo se posicionó en el ámbito internacional durante una crisis sanitaria y su proyección futura hacia un modelo más regional y sustentable”.

Durante su participación, el académico y autor de once libros especializados en turismo reflexionó sobre la evolución histórica del sector en el país, la importancia del desarrollo regional y el papel que desempeñan las nuevas generaciones en la transformación de la industria turística nacional.

Torruco Marqués explicó que, al asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo en 2018, México ocupaba el séptimo lugar entre los países más visitados del mundo; sin embargo, se posicionaba en el lugar 17 en captación de divisas y en el 40 en gasto promedio por visitante, panorama que evidenciaba la necesidad de diversificar e innovar la oferta turística nacional.

“El turismo es una actividad sólida para combatir la pobreza, generar divisas, empleos e inversión, siempre de la mano de un desarrollo regional justo y equilibrado en beneficio de la población local”, expresó.

Con más de 55 años de trayectoria académica y profesional, el exfuncionario compartió experiencias relacionadas con proyectos impulsados durante su gestión, entre ellos estrategias para fortalecer el turismo cultural y gastronómico en Yucatán mediante la creación de museos, rutas turísticas y parques temáticos enfocados en las tradiciones mayas. Asimismo, destacó proyectos como el Tren Maya y las acciones implementadas para posicionar a México como un destino estable durante la pandemia.

En este sentido, sostuvo que el turismo debe consolidarse como un mecanismo de reconciliación social y bienestar comunitario. “El turista es un ser muy peculiar: observa, toca, olfatea y, al regresar a su hogar, comparte una opinión —positiva o negativa— de la experiencia vivida. Por ello, nuestro compromiso debe ser con él y con el desarrollo de la población”, señaló.